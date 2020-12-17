Türkiye yazarı Uğur: Küresel çete istenilen şartları oluşturur ve Türkiye’yi bir ekonomik cenderenin içine sokmayı başarırsa millet, Erdoğan ve Bahçeli’ye sırtını döner mi?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Küresel çete istenilen şartları oluşturur ve Türkiye’yi bir ekonomik cenderenin içine sokmayı başarırsa millet, Erdoğan ve Bahçeli’ye sırtını döner mi?" görüşünü savundu.

Uğur yazısında, "Türkiye o eski Türkiye değil dedik ama bilinmez yine de. O şartları şimdiden kestiremeyiz. O 31 Mart yerel seçimleri öncesi patates soğan kumpasını ve o ağlaşmaları hatırlayalım. Bugün pandemiye destek için otobüs ve sefer sayılarını azaltan arsız, ne yazık ki başkan oldu. Ama ben yine de milletin geniş ve etkili bir kesiminin dirayetine inanıyorum ve güveniyorum." düşüncesini dile getirdi.

Uğur, "Çünkü 15 Temmuz’da milyonlarcası sokağa, meydanlara ve köprülere dökülerek 'Ben o eski ben değilim' dedi ve rüştünü ispatladı. Bilendikçe de bilendi. ABD’nin maşası FETÖ’cü şerefsizler boylarının ölçüsünü aldılar. Bugün 17 Aralık. FETÖ terör örgütünün başlattığı yargı darbesinin yıl dönümü. O FETÖ’cülerden Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy gibi azılı isimlerin hepsi yargılandıkları davalardan biri olan Selam Tevhid davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu müebbetler hepsine armağan olsun. Millete çektirdikleri eziyet ve zulüm hafızalarından bir an için çıkmasın." ifadesini kullandı.