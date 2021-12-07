Türkiye yazarı Uğur: Kılıçdaroğlu kesinlikle aday

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti.

Uğur yazısında, "Kemal Kılıçdaroğlu işi sağlam kazığa bağlayacak arkadaşlar, bunu bilin. Kılıçdaroğlu kesinlikle aday. Mersin’de iktidar kanadı 21 bin, CHP 100 bin dese de alanın dışına taşan kalabalığı da sayarsanız şöyle böyle 30-35 bin insan toplandı orada. Hiç fena değil doğrusu. Üstelik daha başlangıç. Bir ihtimal var Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmesi için. O da tam seçim öncesinde eğer kamuoyu araştırmalarından kendisinin kazanamayacağını anlarsa. Tabii ajansın kamouoyu şirketi ona feyk atıp alacağı oyu düşük göstermezse. Çünkü ajansın ve yularlarını ellerinde tutanların kimi istediği malum." ifadesini kullandı.