Türkiye yazarı Uğur: AYM, Engin Yıldırım olmasaydı çok sert bir açıklama yayınlayacaktı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Anasaya Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası başlayan tartışmalar olmasaydı AYM'nin yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararına ilişkin olarak sert bir açıklama yayımlayacaklarını öne sürdü.

Uğur, "AYM’nin, Can Dündar’ın ihanetinin arkasındaki isim olan Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak ihlali kararı ise son iki gündür tartışma konusuydu. Çünkü yerel mahkeme yeniden milletvekili olmasının önünü tıkayan kararını kaldırmadı ve AYM’ye direnerek yeniden yargılama yapmayı reddetti. AYM bu satırların yazıldığı sırada yerel mahkemenin kararını görüşüyordu. AYM bu toplantı sonucunda nasıl bir karar alır ve açıklama yapar şu anda bilmiyorum. Ama şundan eminim. Eğer Engin Yıldırım pırtlayıp arıza vermeseydi, yani böylece kimi AYM üyelerinin niteliği hakkında açık fikir sahibi olmasaydık, çok daha sert ve muhalefetin üzerinde tepineceği bir açıklama yayınlanacaktı. Engin Yıldırım’ın sözünü ettiği de işte o açıklamanın hazırlandığı gecenin ışıklarıydı." düşüncesini dile getirdi.

Uğur, "CHP’li kimi gazeteci isimlerin kendi televizyonlarında tepiştikleri programlarda konuşulanlardan da anladık ki işte bu açıklama üzerinde çalışılıyormuş." görüşünü savundu.

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