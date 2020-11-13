Türkiye yazarı Özışık: Sosyal medya sayfalarından istifa duyurmak pek şık bir durum değil

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, "Berat Albayrak'ın istifa şekli eleştiriliyor. Kimileri haklı olarak Instagram üzerinden istifa etmenin yanlış olduğunu; bunun devlet yönetimine yakışmadığını dile getiriyor... Bence de sosyal medya sayfalarından istifa duyurmak pek şık bir durum değil." görüşünü savundu.

Özışık, "İstifanın şekli ve istifanın 27 saat sonra kabul edilmesi bir kriz midir? Bence değil. Zaten ekonomiyi ve ülkeyi sıkıntıya sürükleyecek bir bunalıma da neden olmadı. Birileri 'Tarihte böyle rezalet görülmedi. Bu olayın eşi benzeri yok' diyor ya hani. Gerçekten yok mu? Var, olmaz olur mu! Hem de milyon kat daha beter olan örnekler var." yorumunu yaptı.

Özışık, "Bir iki örnek vermek gerekirse...Hafızam beni yanıltmıyorsa 1998 yılının nisan ayıydı.Vesayet odakları, Tansu Çiller'in başında olduğu Doğruyol Partisi'nin parçalanması için harekete geçti. Doğruyol Partisi'nden bazı milletvekilleri, tehdit, şantaj ve rüşvet yöntemiyle kurulan Demokrat Parti'ye transfer edildi. Bu duruma itiraz eden bir isim çıktı. O isim, dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker'di. Aracılar Bahattin Şeker'i ikna etmek için günlerce uğraştı. Geçersin, geçmezsin tartışmaları arasında Bahattin Şeker bir türlü ikna edilemeyince Genelkurmay Başkanlığı devreye girdi.Dikkatinizi çekerim, Genelkurmay Başkanlığı diyorum! Ve ne oldu biliyor musunuz? Gençliğinde aşırı kilolarından dolayı vatani görevini yerine getiremeyen Bahattin Şeker, Demokrat Parti'ye geçmeyi kabul etmeyince belgeleri bir günde hazırlandı ve cumhuriyet tarihinde ilk kez bir bakan makamından alındı." ifadesini kullandı

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