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Türkiye yazarı: Mansur Yavaş CHP'yi reddetti, İyi Parti'den aday olacakmış

"Ana muhalefet 2019 yolunu bulabilmiş değil"

11 Nisan 2018 13:46

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Ankara'da MHP ve CHP'den büyükşehir belediye başkanlığına aday olan Mansur Yavaş'ın 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için kurucu genel başkanlığını Meral Akşener'in üstlendiği İyi Parti'den aday olacağını iddia etti. 

Yavaş, 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2014 yerel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara adayı olmuştu.

''Teklifi reddetti''

Türkiye yazarı Yaşar, Yavaş'ın 2019 yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen teklifi reddederek, İyi Parti'den aday olacağını açıkladı. 

Yaşar'ın ''Mansur Yavaş CHP’yi reddetti...'' başlığıyla (11 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Biliyorsunuz bir önceki yerel seçimlerde Mansur Yavaş CHP’nin Ankara adadıydı..
Aracılar gitti geldi..
İşi bitirmek istediler..
Defalarca konuşuldu..
Ama Mansur Bey CHP’yi reddetti..
Buna karşılık Kemal Beyin ısrara devam ettiğini öğrendik..
Duyduğumuza göre Mansur Yavaş İyi Parti’den aday olacakmış..
İş çoktan bitmiş..
Ana muhalefet 2019 yolunu bulabilmiş değil..
HDP’yi gizlemaenin yolunu hâlâ arıyor...


 

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