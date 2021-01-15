Türkiye yazarı Küçük’ten Hazine ve Maliye Bakanı’na: Kayyum atanan FETÖ şirketlerinde FETÖ’yle ilgisi olmayan küçük ortaklar sıkıntılı durumlarda

Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a çağrıda bulunarak, "Kayyum atanan FETÖ şirketlerinde FETÖ’yle ilgisi olmayan küçük ortaklar sıkıntılı durumlarda" görüşünü savundu.

Küçük yazısında, "Sayın Bakan'ım işiniz yoğun, farkındayım. Allah yardımcınız olsun. Yukarıda yazdığım küçük ortaklar meselesi gerçekten önemli. 4,5 sene oldu. Kayyum atanan FETÖ şirketlerinde FETÖ’yle ilgisi olmayan bu küçük ortaklar sıkıntılı durumlarda. Hiçbir ödeme alamıyorlar. Ben bu konuda TMSF’deki yetkililerle görüştüm. Onlar da ödeme olması için bir yasa çıkması gerekiyor dediler. Ve onay makamımın da Hazine ve Maliye Bakanımız olduğunu söylediler. Ben de buradan size iletiyorum. Bu meseleyi çözeceğinizden de eminim" ifadesini kullandı.