Türkiye yazarı Küçük: Hafter, Ankara'ya haber gönderip müzakere ve diyalog çağrısında bulundu

T24 Haber Merkezi



Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin karşısında duran güçlerin komutanı Halife Hafter'in Ankara'ya "haber gönderip müzakere ve diyalog çağrısında" bulunduğunu iddia etti.

Küçük'ün yazısına göre Hafter, "Türkiye'nin belli şartlarını kabul edebileceği" konusunda da Ankara'ya bildirdi.

Küçük, Mısır'la Ankara arasında da yapılan görüşmelerin "daha yukarı taşınacağını" ifade etti.

Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Öğrendiğime göre Türkiye’nin bölgedeki gücüyle çaresiz kalan Hafter, hükûmetimize haber gönderip müzakere ve diyalog çağrısında bulunmuş. Öyle çaresiz durumdaymış ki, "Türkiye’nin belli şartlarını kabul ederim" bile diyormuş!.. Bakalım önümüzdeki günler Hafter için ne gelip götürecek...

Diğer konu ise Mısır’la normalleşme... Uzun zamandır alt seviyede Mısır’la görüşmeler sürüyordu. Şimdi bu görüşmeler birkaç tık yukarıya taşınacakmış. Mısır Devleti ve Türk Devleti artık Orta Doğu’daki konuları birlikte müzakere edebilirler...

Belli mi olur, bir bakmışsınız her iki devletten diyalog ve müzakere çağrıları yüksek sesle dile getirilmiş. Olmaz olmaz demeyin. Siyasette her şey mümkün."