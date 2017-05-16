Türkiye yazarı: Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi'ne ziyaretinin nedeni Meral Akşener

Türkiye yazarı Fuat Uğur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yönelik ziyaretiyle ilgili olarak "Akşener ziyaretinde Temel Karamollaoğlu’nun ağzını yoklamış ve kendisinin adaylığına sıcak bakıp bakmayacaklarını sormuştu. Temel bey bu konuda ılımlı bir yaklaşım içinde bulunmuş ama yine de Kemal beyin Akşener’in arkasında durduğundan emin olmak istemiş" iddiasını ileri sürdü. Uğur, "Akşener’den gerekli selamı alan Kılıçdaroğlu’nun, Saadet Partisi’ne ziyaretinin ve Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin sebebi bu" diye yazdı.

Fuat Uğur'un "Kemal bey sustuğuna göre Akşener’in 2019 adaylığı kesinleşti" başlığıyla yayımlanan (16 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Hatırlayacaksınız 11 Mayıs tarihli yazımda Hayır cephesi çatı adayının belli olduğunu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener ile dolaylı ve aracılar vasıtasıyla görüşmeler yapıp mutabakata vardığını yazmıştım.

Hatta görev paylaşımı yapılıp yüzde 48,5’luk cepheyi konsolide etmek üzere diğer siyasi partilerle görüşmelere başlandığını yazmıştım. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener görüşmesinin sebebi de buydu.

Aynı yazıda Meral Akşener’in “tarafsız ve partisiz” görünüm vermek üzere MHP’ye alternatif bir parti kurmayacağına dair söz verdiğini de belirtmiştim yine içeriden aldığım bilgilere dayanarak.

İnsan bu türden kulis bilgilerini yazdığında içinde yine de “Acaba dolduruşa getiriliyor muyum” diye bir parça şüphe kalıyor. Tipik bir gazetecilik refleksi. Bu yüzden açıkçası yazımın çıktığı ve hayli ses getirip tüm internet siteleri ve gazetelerde yankılandığı gün ve sonrasında bir yalanlama gelir mi diye heyecanla beklemedim değil.

Gelmedi.

Gelen yalnızca sükûtun ikrarıydı. Bir de “içerideki” bu bilginin nasıl olup da sızdığı konuşulmuştu karanlık odalarda.

Hatta daha öte bir bilgi de aktarıldı bu süre zarfında tarafıma. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Meral Akşener’in ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu da ziyaret etmişti geçen gün. Bazı kaynaklarıma göre Akşener ziyaretinde Temel Karamollaoğlu’nun ağzını yoklamış ve kendisinin adaylığına sıcak bakıp bakmayacaklarını sormuştu. Temel bey bu konuda ılımlı bir yaklaşım içinde bulunmuş ama yine de Kemal beyin Akşener’in arkasında durduğundan emin olmak istemiş. Yani “Akşener’in lafıyla açığa düşmeyelim” kaygısı içindeymiş. İşte Akşener’den gerekli selamı alan Kılıçdaroğlu’nun, Saadet Partisi’ne ziyaretinin ve Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin sebebi bu.

Ha şimdi biliyorum ki bir açıklama yapsalar “Efendim 16 Nisan referandumundan sonra verdiğimiz ortak kararla ilgili olarak nezaket ziyareti” diyeceklerdir.

Geçiniz efendim.

Şimdi Meral Akşener’in bu manevrası üzerine “MHP muhalefeti”ni temsil etme iddiasında olan üç isim geriye kalıyor; Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın…

Birer soğuk suyu hak ettiler.

Siyasi tarihe siyasi mevta olarak bile yazılmayacaklar. Çünkü unutulacaklar.

