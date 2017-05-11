Türkiye yazarı: Kılıçdaroğlu'nun çatı adayı Meral Akşener olacak

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak “Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kaldıramayız” dediğini hatırlatarak "Onların adaylarıyla yüzde 48,5’in yüzde 25’e düşeceğini herkes biliyor. Peki, kim olacak bu çatı adayı? Tabii Meral Akşener. Yazın bir kenara. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çoktan kararını verdi" iddiasını ileri sürdü.

Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partisiz ve CHP seçmeninin gönül rahatlığıyla oy vereceğini düşündüğü, muhafazakâr kesimden de oy alacağını düşündüğü tek isim Meral Akşener ve bunu yakın çevresiyle zaten paylaştı."

Fuat Uğur'un "Kılıçdaroğlu’nun 2019 çatı adayı belli oldu" başlığıyla yayımlanan (11 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

CHP’de Hayır Blokunu en iyi yorumlayan iki kişi var. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri de Deniz Baykal.

Siz Muharrem İnce, Özgür Özel ve Selin Sayek Böke’ye filan bakmayın.

Gerçek bu.

Çünkü Kılıçdaroğlu ve Baykal, farklı biçimlerde de olsa “Hayır cephesini bizim sanmak yanlış olur” diyebilmekte ve 2019’un çatı adayını aramaktalar.

Baykal’ın dillendirdiği Abdullah Gül modeli bizzat Gül’ün kendisini tarafından ağzına tıkandı.

Ama Kılıçdaroğlu’nun önceki gün ima ettiği çatı adayı şimdiden hazır.

Önce hayır cephesine bakalım, içinde kimler ve hangi siyasal akımlar var.

1-CHP

2-HDP-PKK

3-Saadet Partisi

4-MHP Muhalefeti

5-FETÖ

6-Çeşitli sol partiler ve gruplar

7-Vatan Partisi

8-AK Partili rahatsızlar ve gizli hayırcılar

İşte yukarıdaki bu 8 benzemez kombinasyon çatı adayını dayatıyor CHP’ye.

Her ne kadar Muharrem İnce “Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kaldıramayız” dese ve Özgür Özel de “Bir emin el gerek” diye kendini işaret etse de onların adaylarıyla yüzde 48,5’in yüzde 25’e düşeceğini herkes biliyor.

Peki, kim olacak bu çatı adayı?

Tabii MERAL AKŞENER.

Yazın bir kenara.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çoktan kararını verdi. Partisiz ve CHP seçmeninin gönül rahatlığıyla oy vereceğini düşündüğü, muhafazakâr kesimden de oy alacağını düşündüğü tek isim Meral Akşener ve bunu yakın çevresiyle zaten paylaştı.

Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında da dolaylı bir temasın olduğu, kendisinden bazı şeyler istendiği bilgisini aldım. Bunlar arasında Akşener’in MHP alternatifi yeni bir parti kurmaması ve partisiz kalması da var. Akşener’in bu isteği kabul ettiğini öğrendim. Bu arada Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’den muhafazakâr kitle için çalışma yapılması isteği de oldu. Akşener bu nedenle Saadet Partisine gidip görüşme yaptı ve mini bir mutabakat sağladılar.

FETÖ bilindiği üzere Meral Akşener’e her türlü maddi ve insan gücü desteğini vermeye hazır.

Ya HDP ve PKK ne olacak?

Onu CHP halledecek. Akşener’in doğrudan muhatap olması gerekmiyor. Ama Meral Hanım’ın daha önceden HDP’ye, HDP’lilerin de Akşener’e yönelik ılımlı yaklaşımlarının olduğu sır değil.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu temaslardan ve gelişmelerden haberdar mı derseniz, bilmiyorum. Bana göre olmamaları imkânsız.

Bilinen bir şey varsa 2019’un adayları şimdiden belli. TAYYİP ERDOĞAN ve MERAL AKŞENER.

Kısaca Hayır cephesi şimdiden çalışmaya başladı,

Herkes buna göre pozisyon alsa çok iyi olur.

