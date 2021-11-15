Türkiye yazarı Karakaş: EYT ile ilgili medyada yer alan çok sayıda senaryonun aksine henüz bir gündem bulunmadığı anlaşılmakta

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında medyada çok sayıda senaryo konuşulsa da hükûmetin henüz gündeminde olmadığını yazdı.

Karakaş yazısında, "4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge çalışmalarını da bu sözleşme döneminde tamamlayacaklarını tüm kamuoyuna ilan etmiştir. Bu kapsamda çalışmalar son sürat devam etmektedir. Çalışma hayatına ilişkin yapılmakta olan düzenlemelere ilişkin takvimde ilk sırayı bu yılın sonuna doğru açıklanacak olan 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları yer almaktadır. Akabinde 3600 Ek Gösterge çalışmalarının tamamen şekillenmesinin neticelendirilmesi ve tüm topluma açıklanması beklenmektedir. EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili medyada yer alan çok sayıda senaryonun aksine henüz bir gündem bulunmadığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.