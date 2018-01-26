Türkiye yazarı Halime Gürbüz, askere gitmek için başvurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı başladıktan sonra binlerce kişinin, askerlik şubelerine giderek destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulunduğu iddia edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; cepheye gitmek isteyenlerin arasında çok sayıda kadının da yer aldığı ortaya çıktı. Türkiye gazetesi yazarı Halime Gürbüz de, Bakırköy Askerlik Şubesine giderek dilekçe verdi.

Gürbüz dilekçesinde "Terör örgütüne yönelik Zeydin Dalı Harekâtı’nda fiilen görev almak istiyorum. İyi derecede yabancı dil, bilişim ve silah kullanma bilgim var. Ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. Lakin artık masabaşı ve duayla değil bilfiil katkım olsun istiyorum. Bayanlar alınmıyor askere dense de ben Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın torunuyum ve dahi iç ve dış terör sevicilerden on erkeğe bedelim. Gönüllü askerlik talebimin dikkate alınmasını, gereğinin ivedi bir şekilde yerine getirilmesini arz ederim" ifadelerini kullandı.

Gürbüz, anneannesinin gördüğü rüya üzerine böyle bir karar aldığını söyledi. Askerlik şubesine "Acaba cevap alır mıyım?" diye sorduğunu anlatan Gürbüz ,"İhtiyaç olduğunu sanmıyoruz dediler. Belirttiklerine göre benim gibi çok sayıda kadın müracaatta bulunmuş" şeklinde konuştu.