Türkiye yazarı Fuat Uğur: Emin Çölaşan FETÖ'cü değil, ben de adı gibi eminim ama FETÖ'ye destek verdi

Türkiye yazarı Fuat Uğur, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın hakkında açılan 'FETÖ' davasına dair değerlendirme yaptı. Uğur, "Emin Çölaşan FETÖ'cü değil, ben de adı gibi eminim ama FETÖ’ye destek verdi" ifadesini kullandı.

Uğur bugünkü yazısının ilgili bölümünde Çölaşan hakkında şunları kaydetti:

Değil, ben de adı gibi eminim.

Ama FETÖ’ye destek verdi.

Bunu da ben değil bizzat kendi söylüyor dünkü yazısında:

“O sırada FETÖ takımı henüz darbe yapmaya soyunmamış ama AKP ile kapışmış durumda. Ancak bunların günün birinde darbe yapmaya kalkışacağını kimse bilmiyor. İkiz kardeşi AKP ile aralarına kara kedi girmiş… Ve ben bunların kavgasında cemaati tutmuşum. Hepsi bu kadar!.. FETÖ’cülük konusunda somut belge var mı? Hiçbir şey yok, olamaz da.”

Şimdi buradan yola çıkarak Emin Çölaşan’ın FETÖ’cü olduğunu iddia etmek ve Sözcü yazarlarının ahmakça yaptığı gibi “Emin Çölaşan’ın nasıl FETÖ’cü olmadığını ispat etmeye çalışmak” abesle iştigal.

Zaten Savcı da onu FETÖ’CÜ OLMAKLA DEĞİL, FETÖ’YE DESTEK VERMEKLE suçluyor.

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