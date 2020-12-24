Türkiye yazarı Fuat Uğur: Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu’nun da mı kimyasını bozdu?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günkü grup toplantısı açıklamasını yorumladı.

Uğur yazısında , "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçen günkü Meclis Grup Toplantısı'nda dinleyince 'Kemal Bey'e bir şey mi oldu?' diye endişelendim. Hani kara para aklayıcılarından, uyuşturucu tacirlerinden, organ nakli yapanlardan vergi alınmasını istedi ya o mesele. Ama meseleyi biraz derinleştirince gördüm ki durum hayli ciddi.Evet, daha evvel Kemal Kılıçdaroğlu’nun demans sorunları olduğuna, bu yüzden epey ilaç kullandığına dair iddiaları yazdım ama bu kez durum farklı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda kendisini Alaattin Çakıcı ile tartışmaya sokanların gazıyla ağzına geleni söyledi. Bu tuhaf tartışmanın perde arkasını biraz kurcalamış ve biliyorsunuz bir yazıyla Kemal Bey'e 'Uluslararası Çete ve aparatı FETÖ’nün plânı, seninle şu anda çok iyi ilişkiler içinde olsalar da çok farklı. Seni fiştekleyenlerin dolduruşuna gelme. Hayatına kastedecekler, sonra suçu Alaattin Çakıcı’ya atıp buradan hükûmete yürüyecekler ama bunu aslında Çakıcı değil FETÖ yapacak. Sonra da yerine Ekrem İmamoğlu getirilecek. Böylece bir taşla iki kuş vurulacak' diye seslendim. Uyarıda bulundum yani..." ifadesini kullandı.

Uğur yazısında şunları kaydetti:

"Bu yazım büyük yankı uyandırdı. İmamoğlu yazdıklarımı sanki kendisini işaret etmişim gibi üzerine aldı hakkımda suç duyurusunda bulundu. Özlem Gürses gibi trene bakan zevzek gazetecimsiler de CNN’de Hande Fırat’ın müsamahakâr dalgın bakışları arasında yazımı abartılı ve itici tonlamalarla okuyup “Bu nasıl yazı, bu nasıl yazı” diye sayıklayıp durdu...Neyse, sonuçta Kemal Bey o saatten sonra Çakıcı ile ilgili ileri geri konuşmayı kesti. Kendi kendime “Galiba kendine kurulan tuzakları anladı” diye düşündüm.Oysa Meclis konuşmasını işitince idrak ettim ki Kemal Bey beni anlamış ama o da yanlış anlamış! Artık unutkanlığının da etkisiyle kafasında nasıl bir kurgu yaptıysa, kendisini uyuşturucu baronları ve kara para aklayıcılarının kurtaracağını mı düşündü bilemiyorum, onların âdeta meşrulaştırılmasını ve vergilerinin alınarak “ticari” hayattaki yerlerini almasını istedi.Yaşı tutanlar bilir, hani Kanal 6 Televizyonu ve Milliyet gazetesinin eski sahibi Korkmaz Yiğit, 2000 yılı öncesindeki batan banka skandalları (Türkbank) ve karmaşık ilişkiler ağında iyice çamura saplanmıştı. Korkmaz Yiğit, bir televizyon konuşmasında “Alaattin Çakıcı benim vücut kimyamı bozdu” demişti ya, bu da onun gibi bir şey olabilir mi diye düşündüm?

Ben Kemal Bey'i tekrar ikaz ediyorum:Düşmanınız hemen yanı başınızda ve sizi yavaş yavaş kumpasın ortasına doğru itiyor. Başrolde de FETÖ var. Sizi onlardan bir başka mafya koruyamaz.

Gelin omuzlarınızdaki bu yükü atın ve kendinizi bu vatanın, devletin şefkatli kollarına bırakın. Size onlardan fayda gelmez.Sizi insan olarak çok seviyorum, ondan bu ikazlarım inanın."