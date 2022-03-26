Türkiye yazarı Fuat Uğur: ABD’nin Türkiye’ye artık bunamış bir Fethullah Gülen’i iade etmesinin bizim için bir anlamı yok

Türkiye yazarı Fuat Uğur, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi hakkında yaptığı "Adli Yardımlaşma Anlaşması’nın şartlarının oluştuğu" sözlerini değerlendirdi.

Uğur, yazısında "Bu saatten sonra, ABD’nin Türkiye’ye artık bunamış bir Fethullah Gülen’i iade etmesinin bizim için bir anlamı yok. ABD bize ölmüş eşek fiyatına, Alzheimer olduğu çok açık olan Fethullah’ı göndermesin. Onların olsun, tepe tepe kullansınlar. Orda layıkıyla gebersin! Bir de buraya yollayacaklar ve sağlık bakımını yapıp milletin cebinden ödeyeceğiz. Ölüp gidecek, sonra, FETÖ’cülerin yurt dışında 'Hoca efendimize iyi bakmadılar öldürdüler' tezviratı cabası. Bunların şerefsizlikleri biter mi? Mahkemeye çıksa söyleyecekleri akıl sağlığı yerinde olmadığı için kabul görmeyecek zaten" ifadesini kullandı.

Uğur, "Kısacası bunak bir Fethullah için ABD ile pazarlık kozlarımızı elimizden çıkarmayalım derim ben. Tok alıcı olmakta fayda var. Sonuçta bu saatten sonra böyle bir Fethullah, bırakın F-35’i, mantar tabancası bile etmez!" dedi.