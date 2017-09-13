Türkiye yazarı: FETÖ'nün "Kaç" dediği Enver Altaylı, yakalanmasaydı Yunan adalarına gidecekti

Türkiye yazarı Batuhan Yaşar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı'nın "yakalanmasaydı Yunan adalarına kaçacağını" iddia etti. Yaşar, Altaylı için "Türkiye’ye o kadar donanımlı gelmiş ki; yakayı ele vermemek için normal hatla değil hep uydu telefonu ile haberleşmiş" ifadesini kullandı.

Batuhan Yaşar'ın "FETÖ kaç dedi Enver Altaylı kaçamadı..." başlığıyla yayımlanan (13 Eylül 2017) yazısı şöyle:

FETÖ ve PKK darbe aldıkça Türkiye güçleniyor, büyüyor.. Bakın son dönemde sızıntı oldu mu? Bombalı saldırılar, canlı bombalar istihbarat ve emniyetin iş birliği sayesinde önleniyor.. Bundan sonra hiç saldırı yapılamayacak manasında söylemiyoruz.. 9’unu önlersiniz ama aradan biri kaçabilir.. Türkiye meğer ne kadar da ağır yük taşıyormuş..

Terörle mücadele ederken aslında sırtından kahpece hançerleniyormuş..

En son tutuklanan Maçka Jandarma Komutanı..

Eren’in katillerinin kaçmasına izin vermiş..

Özel harekâtı tam 9 saat geciktirmiş..

Tutuklanacağı haber verilince de hem cep telefonu, hem de bilgisayarına birkaç kez format attırmış..

Ama kimse merak etmesin hepsi ortaya çıkacak..

Suriye, Irak hatta Mısır örneğinde olduğu gibi Türkiye’yi karıştırma-kuşatma arzusundan hiç vazgeçmiyorlar..

İnatla ve yeni azimle denemeye devam ediyorlar..

İnsan usanır değil mi?

Bir denedim olmadı.. İki olmadı.. 10 olmadı.. “Başaramıyorum artık kaybettim” diye bir şey de yok bunlarda..

İşte size FETÖ..

2019 seçimleri en büyük motivasyon kaynakları..

FETÖ ve bileşenleri 2019 hazırlıklarına çoktan başladı..

Fazla uzatmadan ana konumuza geçelim isterseniz;

Enver Altaylı’ya FETÖ eliyle yaptırılmak istenen kirli planlar bir bir ortaya çıkıyor..

Güvenilir kaynaklardan yeni ve önemli bilgilere ulaştık..

CIA bağlantılı Enver Altaylı, FETÖ tarafından Türkiye’ye niye gönderildi biliyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı itibarsızlaştırma çalışmalarında başrol oynaması için..

Ama detaylara geçmeden bir şeyin altını çizmemiz lazım..

Adam eski MİT’çi filan değil..

‘Yarım yüzyıl’ önce teşkilattan atılmış..

Israrla “eski MİT’çi” diye yazılıp çizilmesi başka bir algı operasyonunun parçası olabilir..

Neyse biz konumuza dönelim:

Almanya ve ABD bağlantıları sayesinde NATO’da çalışan FETÖ’cüleri kim örgütledi ve yönlendirdi dersiniz?

Evet aynı isim Enver Altaylı..

Operasyona geldiği o kadar belli ki..

Tüm mal varlığını (arsalar, evler, banka mevduatları ve hisse senetlerini) kızlarının üzerine geçiriyor..

Türkiye öncesinde uçuş noktaları da çok dikkat çekici:

ABD, Almanya, İngiltere, İrlanda, Afganistan ve 15 Temmuz sonrası adını çok sık duyduğumuz BAE arasında mekik dokuyor...



Türkiye’ye giriş yapar yapmaz FETÖ’den bir talimat daha geliyor:

-“Mehmet Barıner’i de kaçır!..”

Mehmet Barıner MİT’ten FETÖ nedeniyle ihraç edilen kişi..

Kaç Altaylı amca, kaç

Teşkilattan atılan Mehmet Barıner’in avukatı Recep Seyhan “Amca” diye hitap ettiği Enver Altaylı’yı arıyor:

Recep Seyhan kamuoyunda FETÖ’cülerin avukatı olarak biliniyor:

-“Kaç amca hemen.. Mehmet Barıner’i tutukladılar.. Sıra sana geldi.. Seni de tutuklayacaklar…”

Bunun üzerine Enver Altaylı ABD’deki bağlantılarıyla temasa geçiyor..

ABD’den gelen talimat dikkat çekici:

“Sakın teslim olma.. Verilen talimatları uygulamaya devam et..”

Bunun üzerine Antalya Korkuteli’de Dağ Köyü Yazır’da saklanmaya başlıyor..

Tam da Yunan adalarına kaçmaya hazırlanırken istihbarat ve emniyetin mükemmel operasyonuyla yakalanıyor..

Türkiye’ye o kadar donanımlı gelmiş ki; yakayı ele vermemek için normal hatla değil hep uydu telefonu ile haberleşmiş..

"Müsterih olun... Yolculuğunuz"

FETÖ’cü Mehmet Barıner, Enver Altaylı ile ilgili ifadesinde aslında her şeyi açıklığa kavuşturuyordu:

-“Yurt dışına kaçma kararı aldıktan sonra Enver Altaylı WhatsApp üzerinden beni arayarak ‘sıkıntı yapmayın, müsterih olun, iyi bir yolculuk yapacaksınız’ dedi.. Almanya’ya kaçacaktım..”

Le Cercle bağlantısı

Enver Altaylı’nın yakalanması ile aslında Türkiye düşmanlarının kullandığı network da ortaya çıkarılmış oldu..

Emir komuta zinciri açık edildi..

Altaylı aynı zamanda Alman vatandaşı..

Le Cercle ile içli dışlı.. Konferanslar veriyor, toplantılara katılıyor..

Le Cercle ne mi?

Siyaset ve ekonomi dünyasının üst düzey isimlerinin akredite olduğu, uluslararası siyasete yön veren derin yapı..

Elini kolunu sallayarak Le Cercle kapısından içeri girip çıkıyor..

Kontrollü darbe de Altaylı'nın işi

Enver Altaylı sıradan biri değil..

Derin bağlantıları var..

Stratejik algı yönetimini profesyonelce yapıyor..

Geçen hafta alınan ifadesi ile dikkat çekici bilgilere ulaşıldı..

Mesela mı dediniz?

Enver Altaylı;

-15 Temmuz darbe girişiminin “kontrollü darbe” olduğu yönündeki raporlar ve yazılarla FETÖ’cüleri yönlendiriyor..

-Yine 15 Temmuz’un kurgu olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yolla rakiplerini tasfiye ettiğini söylüyor..

-“Erdoğan ve Türkiye’nin dönüşümü” propaganda metnini hazırlayıp FETÖ’cü eski askerlere veriyor.. Vermekle kalmıyor dağıtımını da bizzat kendisi yapıyor..

Türkiye artık toprakları üzerinde operasyon yapılmasına izin vermiyor.. Kimsenin gözünün yaşına da bakmıyor...

