Türkiye yazarı Er: Cumhurbaşkanı'nın, Marmaris’te halka hitabı bittiğinde eline çay paketlerinin tutuşturulması yanlış olmuş

Türkiye gazetesi yazarı Rahmi Er, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarının sürdüğü Marmaris'te otobüsten çay fırlatmasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı'nın Marmaris’te halka hitabı bittiğinde eline çay paketlerinin tutuşturulması ise yanlış olmuştur. Sn. Erdoğan, zaten, meskenler dâhil yapılacak yardımları kalem kalem açıklamıştı. Pekâlâ hânelere gidecek kolilere çay paketleri de konabilirdi…" düşüncesini dile getirdi.

Er yazısında, "Türkiye’de Cumhur İttifakı’na muhalif olan bütün parti ve liderler, ekran ve sütun sahipleri, esas olarak iki hadiseye kilitlenmiş durumdadır: Biri THK’dır, diğeri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "geçmiş olsun" demek ve felâketi mahallinde incelemek için gittiği Marmaris’te vatandaşlara çay dağıtmasıdır… THK-Türk Hava Kurumu Başkanı, ilk açıklamayı bir TV kanalına yaparken o akşam biz de o ekranda vardık. Söyledikleri derli-toplu olamadı. Ne tam anlatabildi ve ne de tam anlaşıldı. Bu yüzden THK hakkında esaslı bir çalışmayla millete doyurucu malumat verilmesi zaruret hâline gelmiştir. Buraya neden kayyım tayin edildiği, kurumun kaç uçağı olduğu, bu uçakların niçin tamir edilmediği, tamiri mümkün değilse neden satılmadığı, alacağı, borcu, faaliyetleri vs… gibi dile gelen bütün iddia ve itirazlar karşılanmalıdır. Cumhurbaşkanı'nın Marmaris’te halka hitabı bittiğinde eline çay paketlerinin tutuşturulması ise yanlış olmuştur. Sn. Erdoğan, zaten, meskenler dâhil yapılacak yardımları kalem kalem açıklamıştı. Pekâlâ hânelere gidecek kolilere çay paketleri de konabilirdi…" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak yazarı AKP'li Mehmet Metiner de bugünkü yazısında, "Reis’e otobüsün üstünden çay paketleri attırmak da neyin nesidir, hangi akla hizmettir" değerlendirmesini yapmıştı.

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