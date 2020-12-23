Türkiye yazarı Cem Küçük: 2008-2014 FETÖ'nün en güçlü olduğu yıllarda Zindaşti'ye dokunulmazlığı neyin karşılığında verildi?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Zindaşti ve FETÖ sürekli temas hâlinde. İrtibatları hiç kesilmemiş. Acaba aralarındaki bağın geçmişi nedir? Bu kadar suçu olan Zindaşti nasıl oldu da FETÖ'nün güçlü olduğu yıllarda yargıdan kaçmayı başardı? 2008-2014 FETÖ'nün en güçlü olduğu yıllarda Zindaşti'ye bu dokunulmazlığı neyin karşılığında verdiler? Bu ilişkiye kafa yormak lazım." görüşünü savundu.

Küçük yazısında, "Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti hakkında bu köşede birkaç yazı yazdım. Bunlardan biri 10 Nisan 2019'daydı ve başlığı 'Zindaşti olayını biri aydınlatabilir mi?'ydi. 6 Nisan 2018'de Büyükçekmece'de üç adamıyla yakalandı ve tutuklandı Zindaşti. 19 Ekim 2018'de kendisine yöneltilen üzerine atılı cinayet suçlarında azmettirici olduğuna dair 'yeterli delil yoktur' gerekçesiyle gece 23.30'da tahliye edildi. Bu tahliyenin perde arkasına pek bakılmadı. Onu tahliye eden kişi hâlen görevde. Zindaşti, İlhan Ünğan dâhil birçok cinayetin emrini vermiş biri! Bir gece bırakılıyor, kaçıyor ve sonra sabaha karşı 03.30'da yakalama kararı çıkarılıyor. Zindaşti geçmişte FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün gizi tanığıydı. Bir şekilde parasının gücüyle hep yırttı Zindaşti. Şu anda İran'da. En son İran lehine casusluk yapan 13 adamı tutuklandı...İşte bu Zindaşti geçen hafta FETÖ'cü Said Sefa'ya konuşmuş. Hani şu Fuat Avni hesabını kullanan kişi. O da yurt dışında kaçak yaşayanlardan biri. O kadar kişi varken Zindaşti bir FETÖ'cüye konuşmuş ve ikisi beraber Türkiye'yi kötülüyorlar. İncelenmesi gereken ilişki bu!.." düşüncesini dile getirdi.