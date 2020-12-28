Türkiye yazarı Küçük: Bizler Meksika ya da Kolombiya dizilerine bakmak yerine ülkemizdeki uyuşturucu kaçakçılarına baksak iyi olacak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Bizler Meksika ya da Kolombiya dizilerine bakmak yerine ülkemizdeki uyuşturucu kaçakçılarına baksak iyi olacak" görüşünü savundu.

Küçük yazısında, "Narcos, El-Chapo gibi dizilerle uyuşturucu meselesi hayatımıza iyice girdi. Fakir ailelerden gelen insanların uyuşturucu işiyle nasıl zengin olduklarını az çok öğrendik. Psikolojisi buna hazır olmayanlar büyük paralar kazanınca hareketleri de değişiyor.Türkiye'de de uyuşturucu işi yapanlar var. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduktan sonra bu konuya özel olarak eğildi ve ciddi miktarda uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucunun finansmanına adı karışanlar da birkaç ay önce gözaltına alındı. Tabii Türkiye bir geçiş noktası ve Avrupa ile Asya arasında gidip gelen uyuşturucu buradan geçiyor.

Son zamanlarda Zindaşti, Orhan Ünğan ve birçok ismi duyuyoruz. Timur Soykan'ın 'Baronlar Savaşı' kitabı da birçok ilişki ve detayı ortaya koyuyor.Ara not, kitabın ilk 250 sayfasını okudum. Çok fazla iddianameye yer vermiş Soykan. Biraz daha açıklayıcı olabilirdi ama kim kimdir açısından bilgilendirici." düşüncesini dile getirdi.

Küçük, "2014'de Noor 1 gemisi Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkıyor ve Yunanistan'da depolarda yakalanıyor. 'Bu uyuşturucu kimin?' sorusuna, Amerika'nın DEA'sı bir kısmının Zindaşti'ye, bir kısmının Orhan Ünğan'a ve Hacı Parviz'e ait olduğunu söyledi. Bir de sevkiyatı sağlayan Esfandiar Rigi var.

Sonra anlaşmazlıklar çıkıyor. Kavgalar, cinayetler, tehditler havada uçuşuyor. Burada dikkat çeken ayrıntı Zindaşti'nin kızı ve şoförünün 26 Eylül 2014'te öldürülmesi. Zindaşti, cinayetten 'Hayalet' lakaplı Orhan Ünğan'ı sorumlu tutuyor. Ünğan bunu kabul etmiyor. Mahkemeye HTS kayıtlarını sunuyor. Ünğan mahkemede Zindaşti'nin kızını kimin öldürdüğünü bildiğini söylüyor... Ben burada şimdilik Orhan Ünğan'ın haklı olabileceğini düşünüyorum... Ancak ne enteresandır 2014'te işlenen bu cinayetin failleri hâlâ belli değil. Yani faili meçhul. Bazı polisler meslekten ihraç ediliyor, Zindaşti lehine delil kararttıkları için. Bu arada Orhan Ünğan'ın kardeşi 2019 Nisanı'nda Bağdat Caddesi'nde karısı ve çocuğu yanındayken öldürülüyor. Böyle gidiyor... Bizler Meksika ya da Kolombiya dizilerine bakmak yerine ülkemizdeki uyuşturucu kaçakçılarına baksak iyi olacak. 2014-19 arası biz FETÖ ve PKK ile uğraşırken uyuşturucu işinde neler olmuş öyle. İnsan hayret ediyor!.." ifadesini kullandı.