Türkiye yazarı Batırel: Stoklar ağzına kadar dolu, un fiyatına sınır getirilmeli

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Stoklar ağzına kadar dolu, un fiyatına sınır getirilmeli" görüşünü savundu. Batırel, "Yabancı yatırımcılar akın akın geliyor" düşüncesini dile getirdi.

Batırel yazısında, "Türkiye’de normal zamanda yıllık TÜFE %12 idi. Bugün %19,85. 1,65 kat artmış... Soruyorum size hangi ülke enflasyonla mücadelede başarılı? Önemli bir uyarıda bulunuyorum: Un korsanları fiyatı sürekli arttırarak halkın ekmeği ile oynuyorlar. Buna kesinlikle izin verilmemeli. Stoklar ağzına kadar dolu. Un fiyatına narh (sınır) getirilmelidir... Bakın faiz düştü diye yaygara koparıyorlar. Negatif faiz ortamı hisse senetlerini enflasyona karşı en iyi koruyucu konumuna getirdi. İşlem hacminin günlük 50 milyar lira ile rekor düzeye ulaşması ne kadar yoğun katılım olduğunu gösteriyor. Yabancı yatırımcılar akın akın geliyor. Son 1 ayda tam 1,2 milyar dolarlık hisse satın aldılar. Yerli yatırımcı TL’ye geçip yağmur gibi pozisyon açıyor..." ifadesini kullandı.