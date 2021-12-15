Türkiye yazarı Batırel'den 3 ay fedakârlık çağrısı: Yüzde 50 düşürün şu fiyatları...

"PKK Mehmetçiğimizi şehit ediyor, etiket hainleri vatandaşın ekonomik hayatını öldürüyor. Pandemi sırasında dünyada üretim durunca stoklar eritildi. Ekonomiler yeniden açılınca yüksek talebe arz yetişemedi, enflasyon patladı...

Hükûmet enflasyona ezilen vatandaşını kurtardı. Tarihinin en yüksek seviyesine çıkardığı asgari ücretle 8 milyon işçinin maaşının artırmakla kalmadı, 12 kategoride milyonlarca çalışanın ücretine de zammın yolunu açtı. Hiç merak etmeyin yeni stok yasasıyla çok yakında fiyat teröristleri ortadan kaldırılacak. Kalbim diyor ki: 15 Temmuz’da darbecilerin tanklarına göğsünü siper eden bir milletin işvereni, üreteni, fabrikatörü, holding patronu, ülkeyi ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için kazançlarından en az 3 ay süreyle fedakârlık yapmalıdır. İsimlerini "demokrasi şehitleri" gibi "ekonomik kahramanlar" listesine altın harflerle yazdırmalıdır. yüzde 50 düşürün şu fiyatları düşmanlar kahrolsun vatan size minnettar olsun. Biz bugünler için varız. Çünkü biz Türkiye’yiz."