Türkiye yazarı Batırel'den 3 ay fedakârlık çağrısı: Yüzde 50 düşürün şu fiyatları...

Dolar, TL karşısında yükselişini sürdürürken, 2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye yazarı Necmettin Batırel, "15 Temmuz’da darbecilerin tanklarına göğsünü siper eden bir milletin işvereni, üreteni, fabrikatörü, holding patronu, ülkeyi ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için kazançlarından en az 3 ay süreyle fedakârlık yapmalıdır. İsimlerini demokrasi şehitleri gibi ekonomik kahramanlar listesine altın harflerle yazdırmalıdır. Yüzde 50 düşürün şu fiyatları..." dedi.