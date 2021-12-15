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Ekonomi

Türkiye yazarı Batırel'den 3 ay fedakârlık çağrısı: Yüzde 50 düşürün şu fiyatları...

Batırel, 'Düşür fiyatı kahraman ol' başlıklı bir yazı kaleme aldı

15 Aralık 2021 15:13

Dolar, TL karşısında yükselişini sürdürürken, 2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye yazarı Necmettin Batırel, "15 Temmuz’da darbecilerin tanklarına göğsünü siper eden bir milletin işvereni, üreteni, fabrikatörü, holding patronu, ülkeyi ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için kazançlarından en az 3 ay süreyle fedakârlık yapmalıdır. İsimlerini demokrasi şehitleri gibi ekonomik kahramanlar listesine altın harflerle yazdırmalıdır. Yüzde 50 düşürün şu fiyatları..." dedi.
 
 'Düşür fiyatı kahraman ol' başlıklı bir yazı kaleme alan Batırel, şu ifadeleri kullandı:
 
"PKK Mehmetçiğimizi şehit ediyor, etiket hainleri vatandaşın ekonomik hayatını öldürüyor. Pandemi sırasında dünyada üretim durunca stoklar eritildi. Ekonomiler yeniden açılınca yüksek talebe arz yetişemedi, enflasyon patladı...
 
Türkiye’de enflasyon 3 yılın zirvesine çıktı diye yaygara koparanlar önce ABD’ye baksın. Yıllık Tüfe %6,8 ile son 31 yılın zirvesinde, faizler sıfır ile 0,25 arasında… Avrupa’da tüketici fiyatları yıllık %4,9 artarak 28 yılın en yükseğinde. Avrupa’da faizler eksi sıfır 50… Yani paranızı banka 1 yıl tuttuğunuzda kazancınız artmıyor, azalıyor...
 
Hükûmet enflasyona ezilen vatandaşını kurtardı. Tarihinin en yüksek seviyesine çıkardığı asgari ücretle 8 milyon işçinin maaşının artırmakla kalmadı, 12 kategoride milyonlarca çalışanın ücretine de zammın yolunu açtı. Hiç merak etmeyin yeni stok yasasıyla çok yakında fiyat teröristleri ortadan kaldırılacak. Kalbim diyor ki: 15 Temmuz’da darbecilerin tanklarına göğsünü siper eden bir milletin işvereni, üreteni, fabrikatörü, holding patronu, ülkeyi ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için kazançlarından en az 3 ay süreyle fedakârlık yapmalıdır. İsimlerini "demokrasi şehitleri" gibi "ekonomik kahramanlar" listesine altın harflerle yazdırmalıdır. yüzde 50 düşürün şu fiyatları düşmanlar kahrolsun vatan size minnettar olsun. Biz bugünler için varız. Çünkü biz Türkiye’yiz."
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