Türkiye yaşam maliyeti artışında dünya şampiyonu oldu

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre global olarak insanların üçte ikisi (yüzde 63) gıda, market alışverişi ve ev tüketim ürünleri harcamalarının arttığını söyledi. Gıda ve ev tüketimi harcamalarının arttığını söyleyenlerin oranı Türkiye'de yüzde 86'yı buldu. Bu segmentte global çapta Türkiye'nin tek rakibi Arjantin oldu. Araştırmaya göre bazı ülkelerde yaşayanların giderleri ise azaldı. Macaristan, Güney Kore, Japonya ve Rusya'da her üç kişiden biri bir şekilde giderlerinin azaldığını söyledi.

Faturalar da kabardı

Araştırmada, su, elektrik, ısınma, telefon, internet, TV gibi hizmetlerin giderlerinde fiyat artışı olup olmadığı da soruldu. Buna göre global olarak bu hizmet giderlerinde artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 39. Türkiye'de katılımcıların yüzde 74'ü “Evet aldığım hizmetlerin ücretleri son dönemde arttı” dedi.