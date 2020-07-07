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Türkiye yaşam maliyeti artışında dünya şampiyonu oldu

Türkiye'de gıda ve ev tüketimi harcamalarının arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 86'yı buldu

07 Temmuz 2020 11:41

Ipsos’un global yaşam maliyeti araştırmasına göre Türkiye yaşam maliyeti artışında dünya şampiyonu oldu. Araştırmaya göre Türkiye'de vatandaşların yüzde 80'i son dönemde giderlerinin arttığını belirtti. Ayrıca Türkiye gıda giderindeki artışta yüzde 86 ile ilk iki ülkeden birisi oldu.

Enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı tartışmaları sürerken Ipsos, global yaşam maliyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinde 26 ülkede 22 Mayıs ile 5 Haziran arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye'de katılımcıların yüzde 80'i gıda, mal ve hizmet giderlerinin son dönemde “Biraz ya da çok ciddi seviyede” arttığını söyledi. Türkiye, hane halkı gider artışında şampiyonluğu Arjantin, Güney Afrika ve Meksika ile paylaştı.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre global olarak insanların üçte ikisi (yüzde 63) gıda, market alışverişi ve ev tüketim ürünleri harcamalarının arttığını söyledi. Gıda ve ev tüketimi harcamalarının arttığını söyleyenlerin oranı Türkiye'de yüzde 86'yı buldu. Bu segmentte global çapta Türkiye'nin tek rakibi Arjantin oldu. Araştırmaya göre bazı ülkelerde yaşayanların giderleri ise azaldı. Macaristan, Güney Kore, Japonya ve Rusya'da her üç kişiden biri bir şekilde giderlerinin azaldığını söyledi.

Faturalar da kabardı

Araştırmada, su, elektrik, ısınma, telefon, internet, TV gibi hizmetlerin giderlerinde fiyat artışı olup olmadığı da soruldu. Buna göre global olarak bu hizmet giderlerinde artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 39. Türkiye'de katılımcıların yüzde 74'ü “Evet aldığım hizmetlerin ücretleri son dönemde arttı” dedi.

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