-Türkiye yarın potada 859. maçına çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Litvanya'da düzenlenen 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu'nda yarın Polonya ile karşılaşacak Türkiye, tarihindeki 859. milli maçına çıkıyor. ''12 Dev Adam'', 75 yıllık tarihinde yaptığı 858 maçın 437'ini kazanırken, 420 maçta mağlup oldu. Milliler, bir maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını, Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda yapılan özel maçı, Türkiye 49-12 kazandı. -İlk resmi maç Berlin Olimpiyatlarında- 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2012 Londra Olimpiyatlarına katılma hakkını elde etmeyi hedefleyen Türkiye, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda yaptı. 1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Şili ile oynayan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi. -Resmi maçlardaki ilk galibiyet Avrupa Şampiyonası'nda- ''12 Dev Adam'' tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini ise 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı. Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü maçında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti. -En farklı skorlar- (A) Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti. İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi. Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'de Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi. A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde 1 de beraberlik bulunuyor. Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'de Makedonya ile yaptığı özel maçtan da 78-78 beraberlikle ayrıldı. -Orhan Ene 13. maçına çıkacak- A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Orhun Ene, 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri ilk tur A Grubu'nda Türkiye'nin yarın Polonya ile yapacağı karşılaşmayla başantrenör olarak 13. maçına çıkacak. ''12 Dev Adam'', Ene döneminde 9 özel, 3 resmi olmak üzere yaptığı 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi aldı. A Milliler, 12 maçta rakip potalara toplam 824 sayı (maç başına 68,6 sayı) atarken, kendi potasında 803 sayı (maç başına 66,9) sayı gördü.