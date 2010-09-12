-TÜRKİYE, YARIN FİNALDE ABD İLE KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan Türkiye, yarın finalde ABD ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Türkiye-ABD final maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayınlanacak. Final maçı öncesi saat 19.00'da Sırbistan ile Litvanya, 3.'lük maçında karşı karşıya gelecek. Şampiyonada yarın saat 15.00'te de 5.'lik maçında İspanya-Arjantin mücadele edecek. Türkiye'de 28 Ağustos'ta 4 şehirde başlayan şampiyona, yarın İstanbul'da yapılacak 3 maçla sona erecek.