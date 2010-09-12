T24 LogoT24 Logo
Spor

TÜRKİYE, YARIN FİNALDE ABD İLE KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2010 03:21

-TÜRKİYE, YARIN FİNALDE ABD İLE KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan Türkiye, yarın finalde ABD ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Türkiye-ABD final maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayınlanacak. Final maçı öncesi saat 19.00'da Sırbistan ile Litvanya, 3.'lük maçında karşı karşıya gelecek. Şampiyonada yarın saat 15.00'te de 5.'lik maçında İspanya-Arjantin mücadele edecek. Türkiye'de 28 Ağustos'ta 4 şehirde başlayan şampiyona, yarın İstanbul'da yapılacak 3 maçla sona erecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24