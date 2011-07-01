-TÜRKİYE, YARI FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Yıldız Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, organizasyonun üçüncü gününde Romanya'yı 3-1 yenerek (A) Grubu'nda birinci oldu ve yarı finale yükseldi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, 25-22, 23-25, 25-14 ve 25-19'luk setlerle rakibini mağlup etti ve üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. (A) Grubu'nda ilk sırada yer alan Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Sırbistan-Karadağ maçının ardından belli olacak. Şampiyonada oynanan diğer maçlarda Bosna-Hersek, Bulgaristan'ı 3-0 yenerken, Moldova da Arnavutluk'u 3-2 mağlup etti. Şampiyona yarın yapılacak yarı final ve sıralama maçlarıyla devam edecek.