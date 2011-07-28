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Spor

TÜRKİYE YARI FİNALDE TRABZON (A.A)

28 Temmuz 2011 00:41

-TÜRKİYE YARI FİNALDE TRABZON (A.A) - 27.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Erkekler Basketbol (A) Grubu'ndaki son maçında Türkiye, Sırbistan'ı 70-68 yenerek yarı finale yükseldi. Türkiye, oyunlardaki erkekler ve bayanlar takım sporlarında voleybol ve basketbolda yarı finale yükselirken hentbolda elendi. Salon: Hayri Gür Hakemler: Alexander Romankov xxx (Rusya), Emre Türegun xxx (Türkiye), Sergey Belyakov xxx (Rusya) Sırbistan: Simovic xxx (21), Jugovic xx (11), Doravic xx (11), Vasiljevic xx (8), Zagorac xxx (8), Jovan xx (4), Daskolavic xx (4), İlilic xx (1) Türkiye: Onur xxx (16), Oğulcan xxx (16), Berk xxx (13), Barış xxx (8), Doğukan xxx (2), Hakan xxx (10), Oğuzhan xxx (4), Ateş xxx (1) 1. Periyot: 23-17 Devre: 37-28  3. Periyot: 52-46

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