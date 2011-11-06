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Türkiye yarı finalde ANKARA (A.A)

06 Kasım 2011 00:37

-Türkiye yarı finalde ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Fransa'da organize edilen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, yarı finale yükseldi. Türkiye'nin, milli bilardocular Lutfi Cenet ve Tayfun Taşdemir ile temsil edildiği şampiyonada 20 takım mücadele ediyor. Son Avrupa şampiyonu ülke ve organizatör ülkenin iki takımla mücadele ettiği şampiyonada, eleme gruplarında 12 ülke 4 grupta mücadele verdi. Final grubunda yer alan Türk Milli Takımı, grubunda Hollanda ve kalifikasyon turunda üst tura yükselen Belçika (B) takımıyla eşleşti. Dick Jaspers'lı Hollanda ve Frederic Caudron'lu Belçika karşısında üstün gelen milliler, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Daniel Sanchez'li İspanya'yı yenen milliler, yarı finale yükseldi. Milli takım, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan yarın yarı final mücadelesine çıkacak ve bu kez Belçika (A) takımı karşısında final biletini almak için mücadele edecek.

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