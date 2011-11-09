-Türkiye, yardımlarını artırdı ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Türkiye, küresel kriz ve olumsuz ekonomik koşulların yarattığı tüm zorluklara rağmen, geçen yıl az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 967 milyon dolar dolar resmi kalkınma yardımında bulundu. Kalkınma yardımları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı yardımlar da eklendiğinde 1,7 milyar dolara ulaştı. AA muhabirinin 2012 Yılı Programı'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin başta Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Orta Doğu'daki çeşitli ülkelere yaptığı resmi kalkınma yardımları, küresel krize rağmen beklentilerin üzerinde arttı. 2005 yılından bu yana Türkiye'nin yaptığı resmi kalkınma yardımlarının toplamı 4,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye 2005 yılında 601 milyon dolar, 2006'da 714 milyon dolar, 2007'de 602 milyon dolar, 2008'de 780 milyon dolar resmi kalkınma yardımında bulundu. 2009 yılında 707 milyon dolar olan Türkiye'nin resmi kalkınma yardımı miktarı, küresel krize rağmen yüzde 36 artarak geçen yıl 967 milyon dolar olarak gerçekleşti. Resmi kalkınma yardımlarına özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yardımları da eklendiğinde Türkiye'nin yaptığı toplam kalkınma yardımı 1 milyar 718 milyon dolar oldu. Yardımların 626 milyon doları teknik işbirliği proje ve programlarına, 481 milyon doları sosyal altyapıyı geliştirmeye, 23 milyon doları ekonomik altyapıya, 111 milyon doları üretimi geliştirmeye harcandı. 10 milyon dolarlık kısmı da diğer sektörlerde kullanıldı.