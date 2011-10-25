Türkiye yardım için seferber oldu



T24 - Van ve Erciş'i yıkan depremden sonra bölgeye yardım yağıyor. Van otobüsleri, depremzedeler üşümesin diye gönderilen battaniyelerle doldu. Çadırlarda sıcak yemek dağıtan Kızılay, bölgeye bin 500 ünite kan yollarken; Kimse Yok mu Derneği, çocuk mamasından ilaca iki uçak dolusu yardım götürdü. Türkiye'nin dört bir yanından kalkan yardım TIR'ları da Van'a doğru yola çıktı.







Zaman gazeretesinde yer alan habere göre, Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye, bölgeye yardım için tek yürek oldu. 44 ilden bin 584 arama kurtarma ekibi, bin 179 sağlık personeli, 256 iş makinesi, 10'u hava ambulansı olmak üzere 214 ambulans ile on binlerce battaniye ve katalitik soba bölgeye sevk edildi. Genelkurmay'ın tahsis ettiği 3 askerî kargo uçağı ise personel ve malzeme transferi için Ankara-Van arasında ring yapıyor.



Kızılay, çadır, battaniye, sıcak yemeğin yanı sıra bölgeye ilk etapta Erzurum, İzmir ve Ankara'daki merkezlerden bin 500 ünite kan gönderdi. Muhtelif kan gruplarından 18 bin ünite kan da hazır olarak bekletiliyor. Kimse Yok mu Derneği, gönüllü işadamlarının özel uçaklarıyla Van'a bin çadır, bin 200 battaniye, 500 kişilik kışlık giysi, çocuk maması, gıda ve ilaç yardımlarını depremzedelere ulaştırdı.



Diyanet İşleri Başkanlığı da 2 bin 500 metre kefen bezinin yanı sıra binlerce battaniye ve gıda paketini bölgeye yolladı. Deprem, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayırseverleri de harekete geçirdi. Bölgeye gönderilen yardımlar ve battaniyeler İstanbul Esenler Otogarı'ndaki seyahat şirketlerinin ofislerine sığmadı. Vatandaşlar, değişik illerden Van'a ulaştırılmak üzere battaniye, su, gıda, çocuk bezi gibi malzemeleri belediyelere teslim etti. Belediyeler de bu yardımlar için kamyon ve TIR kaldırdı.



Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye, adeta tek yürek oldu. Deprem bölgesine yardım yağıyor. Deprem haberinin duyulmasının ardından tüm Türkiye bölgeye yardım ulaştırmak için seferber oldu. Vatandaşlar enkaz altında kalan yaralıları kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışırken çeşitli illerden de deprem bölgesine yardım ekipleri gönderiliyor. Aynı acıyı 17 Ağustos 1999'da yaşayan Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu illerden kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri yola çıktı.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van Valiliği'ne acil ihtiyaçların karşılanması için 3 milyon TL 'Acil Yardım Ödeneği' gönderdi. Depremin ardından 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları bölgeye ulaştı. AFAD yetkilileri, 11 Türk Hava Yolları, 16 askeri ve 1 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 28 adet uçak ve araçlarla bölgeye yardımların sevk edildiğini söyledi.





Yetkililer "Çeşitli illerden 200 teknik personel görevlendirilmiştir. 3 adet askeri kargo uçağı da personel ve malzeme transferi yapmak üzere Ankara-Van arasında ulaşım zinciri oluşturulmuştur. Bölgeye toplam 3 bin 071 arama-kurtarma personeli, 718 sağlık personeli, 12 arama köpeği, 7'si hava ambulansı olmak üzere 116 ambulans, 33 jeneratör, 13 bin çadır, 25 bin 229 battaniye, bin 120 gıda paketi, 10 bin 64 gıda kolisi, 21 seyyar mutfak, 2 bin 619 mutfak seti, 4 bin 132 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fırın ve 500 kumanya gönderildi." diye konuştu.



Sağlık Bakanlığı 52 ilden yardım ekibi görevlendirdi. Bölgede 4 sahra hastanesi kuruldu. 2 sahra hastanesi daha kurulacak. Türkiye Diyanet Vakfı bölgeye 26 adet katalitik soba, 140 adet battaniye, 2 bin 500 metre kefen bezi, 730 adet uyku tulumu gönderdi. Civar illerden 5'i kadın 39 din görevlisi Van'a intikal ettirildi.







