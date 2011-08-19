Türkiye yardım elini uzattı...

T24- Türkiye, açlık ve yoksulluk nedeniyle büyük insanlık dramının yaşandığı Somali’ye yardım elini uzattı. Somali Büyükelçiliği’nin kısa zamanda kurulacağını belirten Başbakan Erdoğan parasal yardımların yanı sıra Somali’deki yaşam standartları yükseltmeye yönelik projelerini aktardı. Bu plan uyarınca ülkede, su kuyuları açılacak, enerji sıkıntısını azaltmak için dev jeneratörler kurulup, hastaneler yapılacak. Salgın hastalık tehlikesi yaratan organik atıkların yok edilmesi için yakma tesisleri oluşturulacak ve bir çok okul açılacak.





Başbakan Tayyip Erdoğan, ailesi, kabinenin önde gelen isimleri, iş adamları ve sanatçılarla gittiği Somali'de, düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye’nin yapacağı yardımlar konusunda bilgi verdi. “kamuoyunda son dönemde gündeme gelen "Türkiye’de açlar sefiller varken Somali’de ne işiniz var" şeklindeki eleştirilere, "Gelip bir Somali'yi görün" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın toplantısından öne çıkan satır başları şöyle:

- Biz dünyanın dikkatini buraya çekmek istiyoruz.

- Burada yaşananlar vicdanların, insani değerlerin, insanların test edilmesidir. İnsanların şeref ve haysiyeti için bu çağda yaşayan herkes bu testi başarıyla geçmek zorundadır.

- Onun için burada, Somali’de yüreklerin kan ağladığı bu topraklarda tek tek tüm insanlara seslenmek istiyorum.

- Az önce gezdiğimiz kamplardaki çocukların durumunu gördük. O yavrulardan biri yolda vefat etti.

- Somalili annelerin babaların yürekleri yangın yeri. Bu yangını söndürmek aslında mümkün.

- Ve bizler Türkiye olarak acaba dünyadaki diğer ülkeler ne der bunu beklemiyoruz.

- Ayni ve nakdi olarak yaptığımız ve yapacağımız yardımların tespitini yapmış bulunuyoruz.

- Yarın saat 14.00’te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle İstanbul Dolmabahçe’deki ofisimizde gerçekleştireceğimiz toplantıda ne gibi adımlar atabileceğimizi değerlendireceğiz.

- Tabii burada bir tespitimiz var. Onu özellikle vurgulamakta fayda görüyorum. Kaynakları israf etmeden verimliliği göz önünde bulundurarak burada yatırım yapılması. Süratle koordinasyonumuzu sağlamamız lazım.

- Herhangi bir kurumsal milliyetçiliğe gitmeden burada bu kolektif adımı atmamız gerekiyor.







Türk Büyükelçili'ği açılılıyor



- Süratle Somali’ye büyükelçiliğimizi de açıyoruz.

- Büyükelçiliğin kurulmasıyla birlikte çok daha yoğun bir şekilde bu koordinasyonun sağlanacağını düşünüyoruz.

- Yer konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı’ndan söz aldık. Türk Büyükelçiliği'ne yakışacak geniş bir arazi tahsis edilecek.

- Özellikle Somali’nin kendi iç barışını sağlamak için de üzerimizde bir sorumluluğun olduğuna inanıyoruz. Temenni ediyorum ki bu samimi niyetlerimiz neticelenir.

- Şimdi Sağlık Bakanlığı’nın bir hastanesini ziyaret edeceğiz. Onun yanında 400 yataklı kullanılmayan bir hastane var. Orayı süratle devralıp, her türlü restorasyonunu yapıp sahra hastanesi olarak hizmete sokacağız.





Su, enerji, yol sorunlarına çözüm



- Çok ciddi bir su sorunu var. Su kuyuları açarak bu sıkıntıyı da minimize etme çabasındayız.

- Belli merkezlere jeneratörler yerleştirerek, enerji konusundaki sıkıntıyı da hiç olmazsa minimize etmek istiyoruz.

- Yolların halini gördünüz, adeta safari yapar gibi bir durum söz konusu. Onun için havaalanı-şehir arasındaki yolu inşallah süratle yapacağız.

- Ve tabii ki yol kenarlarında, affınıza sığınıyorum öbek öbek kesilmiş hayvanların kurumuş veya kurumakta olan kemikleri var.

- Sağlıklı bir yapı olsa bu kemikler kullanılabilir. Fakat bu kemiklerin fırınlarda yakılması gerekiyor. Çocukların bunların yakınında yaşaması risk.

- Ayrıca sıkıştırılmış çöp taşınmasına yönelik çöp kamyonları göndereceğiz en kısa sürede.

- Tabii okul noktasında atılması gereken adımlar var. Bu noktada da TOKİ süratle bu görevi üstlenecek ve Somali’yle adeta bu süreci beraber yaşamayı kendimize hedeflemiş durumdayız.

- En önemli sıkıntı güvenlik. Güvenliğin temin edilmesi buradaki hizmetleri çok daha hızlı gerçekleştirmemizi sağlayacak. Bu konuda birikimlerimizi kendisine aktarmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

- Buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Umutlarınızı asla yitirmeyin. "Umutlarını asla yitirmesin Somali" diyorum. Kalbimiz, dileklerimiz sizinle beraberdir.

- Bu felaketler sırasında ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. "Türkiye’de açlar sefiller varken Somali’de ne işiniz var?" diyenlere tavsiyem şudur. Gelip şöyle bir Somali’yi gezsinler.

- Özellikle bu saydığım yatırımlar daha sonra diğer çadır kentlere yönelecek. Hedefimiz buralara toplu konut yaparak, buradakileri de konutlara taşımak.

- El Şebab konusunda barış sağlamak da hedefimiz. Yıllardır süren düşmanlığı sona erdirmek istiyoruz. Bu süreçte gerekli adımları atacağız. Umarız El Şebab da bu süreçte yer alır.