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Türkiye yardım çağrısını tekrarladı ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 17:38

-Türkiye yardım çağrısını tekrarladı ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Türkiye'nin, Van'daki ikinci depremin ardından ek ihtiyaçların karşılanması amacıyla daha önce yardım vaadinde bulunan ülkelere yaptığı çağrıyı tekrarladığı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun talimatı ile Dışişleri Bakanlığı dün Van depremi nedeniyle yardım taahhüdünde bulunan ülkelere ikinci bir çağrı yaparak, depremzedelerin çadır ve prefabrik konut gibi ihtiyaçları için yardımları kabul edebileceğini duyurdu. Bu çerçevede, diğer ülkelerin yanı sıra İsrail'in de şimdiye kadar gönderdiği prefabrik konutlara ek olarak yenilerini gönderebileceği ancak bu kez bu konutların deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırılacağı belirtildi. 

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