-Türkiye yakından takip ediliyor İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, sağlam demokrasisi ve hızla büyüyen ekonomisiyle bölgedeki önemi artan Türkiye'nin, hem AB hem de Ortadoğu tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Bağış, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada gelişen bir güç olduğuna dikkati çekti. Dünyada, özellikle de AB'de ekonomik kriz sürerken, Arap Baharı olarak adlandırılan halk hareketlerinin Ortadoğu coğrafyasında demokrasinin teşekkül etmesi için büyük fırsatlar sunduğuna işaret eden Bağış, bu meyanda sağlam demokrasisi ve hızla büyüyen ekonomisiyle bölgedeki önemi artan Türkiye'nin, hem AB hem de Ortadoğu tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Dünya gündeminin en sıcak iki maddesini oluşturan iki coğrafya arasında bulunan Türkiye'nin bu artan öneminin arkasındaki etkenleri analiz etmek gerektiğini kaydeden Bağış, Türkiye'nin Arap Baharı ülkeleri için bir ''rol model'' olma potansiyelinin ancak böylelike kavranabileceğini vurguladı. Bağış, Türkiye'nin bu barış ve refah adası konumuna öyle bir gecede gelmediğini, bu yolda derin değişimler geçirdiğini, demokrasi ve modernleşme hedeflerine ulaşmak için yoğun ve ısrarlı bir çaba sarf ettiğini hatırlattı. Özellikle son 10 yılda Türkiye'nin, hukukun egemenliği ve gelişmiş demokrasinin standart ve normlarının uygulanması için büyük bir mücadele verdiğine dikkati çeken Bağış, AK Parti hükümetinin tabuları yıkarak, toplumum bütün kesimlerini kucakladığını kaydetti. AB'ye girme projesinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli toplumsal dönüşüm projesi olduğunu belirten Bağış, tam üyelik hedefinin, Türkiye'de gelişmiş demokrasi ve insan hakları için olduğu kadar, vatandaşlar için daha iyi sosyal ve ekonomik koşulları da güvence altına aldığını söyledi. Bağış, ''Avrupa Birliği süreci, Türkiye için bir demokratikleşme ve modernleşme çıpasıdır'' dedi. Türkiye'nin AB ile stratejik ortaklığının altının çizilmeye değer olduğunu kaydeden Bağış, bölgede demokrasi ve insan hakları bakımından en gelişmiş ülke konumundaki Türkiye'nin batıyla ilişkilerinin Ortadoğu ülkelerince yakından izlendiğini söyledi. Bağış, Türkiye'nin doğuda batının parçası gibi görüldüğüne işaret ederek, Türkiye'nin bölgeye yaklaşımı dolayısıyla Ortadoğu ülkeleri tarafından dikkatle incelendiğini aktardı. Egemen Bağış, bu bağlamda, Ortadoğu'nun Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişimini de izlediğini kaydetti.