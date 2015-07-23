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Ekonomi

Türkiye, yabancı sermaye açısından cazibesini mi yitiriyor?

Yabancı sermayenin gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş dikkat çekiyor

23 Temmuz 2015 17:20

Yabancı sermayenin Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarında düşüş olduğu gözlendi. Yatırımların yılın ilk beş aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22,3 azaldığı görüldü. Türkiye’de kurulan uluslararası sermayeye ait şirket sayısında da düşüş var.

Ekonomi Bakanlığı’nın verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyar 683 milyon dolar olan yabancıların gayrimenkul yatırımları, bu yıl söz konusu dönemde yüzde 22,3 azalarak 1 milyar 307 milyon dolara geriledi.

Yabancıların gayrimenkul yatırımları, ocakta 257, şubatta 219, martta 289, nisanda 232, mayısta 310 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de kurulan uluslararası sermayeli şirket sayısı da söz konusu dönemler karşılaştırıldığında yüzde 7,9 düştü. Geçen sene ocak-mayıs döneminde bin 847 uluslararası şirket kurulurken, bu sene söz konusu dönemdeki sayı bin 701 oldu.

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