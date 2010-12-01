Türkiye Wikileaks'e karşı ABD'yi tercih etti

T24- Financial Times, WikiLeaks'in sızdırdığı belgelere karşı Türkiye'nin aldığı tavrı "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin WikiLeaks'teki diplomatik mesajlarını önemsemiyor" başlığı altında yazdı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde WikiLeaks’te açığa çıkan ABD diplomatlarının Türkiye ile ilgili belgeleri ve Türkiye’nin buna karşı takındığı tutum geniş yer bıldu.

İngilitere’nin önde gelen gazetekerinden Financial Times, internet sitesi WikiLeaks'in yayımladığı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait kriptolarda, Türkiye'nin Batı'ya yöneliminin ve Türkiye'de iç siyasetteki bazı gelişmelerin sorgulandığını hatırlatıyor. Gazeteye gore Türkiye bu kriptoları elinin tersiyle itti.

Haberde, bu ifade sonrası Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Washington'da sarfettiği şu sözler aktarılıyor: "Türkiye gibi tüm olayların ve jeopolitiğin merkezindeki ülkeler Batı'ya da yönelecektir, Doğu'ya da, Kuzey'e de, Güney'e de..."



YAHUDİ KARŞITLI SUÇLAMASINA RED





Times gazetesinin internet sitesindeki bir haberde ise Türkiye'nin WikiLeaks'te yayımlanan belgelere yönelik bir diğer tepkisi aktarılıyor.Gazete, Türkiye'nin sızan belgeler ışığında, Yahudi karşıtı bir tutum benimsediğine yönelik iddiaları reddettiğini duyuruyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey 27 Ekim 2009'da ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği kriptoda, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın köktendinci olduğunu ve ülkesinden nefret ettiğini söylediğini yazmıştı.

Times'taki haberde ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Washington gezisi sırasında bu konuya da değindiği ve Türkiye'yle İsrail arasındaki gerginliklerin nedeninin bu ülkenin 'sorumsuz' politikaları olduğunu söylediği aktarılıyor. Gazete de ayrıca Davutoğlu'nun şu sözleri de yer alıyor:

"Sorun, Yahudi karşıtlığı değil, mevcut İsrail hükümetinin başarısız politikaları."



KIRMIZI BEYAZ EYFEL SARKOZY’DEN SAKLANMIŞ







İnternet sitesi WikiLeaks'in yayımladığı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeleri eş zamanlı olarak aktaran basın kuruluşları arasında İngiliz Guardian gazetesi de bulunuyor.

Guardian'ın iç sayfalarındaki bir haberin başlığı, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Sarkozy hakkındaki görüşü: Acımasız, değişken ve şehvetli ancak çok uyanık".

Bu ifadeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Büyükelçiliği'nden ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen gizli kriptolarda yer alıyor.

Belgelerde, bakanlarının ve kendisine bağlı personelin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den korktukları belirtiliyor. Ayrıca, eşinden ayrılması sonrası Sarkozy'nin daha da sinirli olduğu ve bu gelişmenin Fransa liderinin daha karanlık yüzünü ortaya çıkardığı aktarılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Büyükelçisi Charles Rivkin 4 Aralık 2009'da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a gönderdiği gizli kriptoda, yanında çalışanların Sarkozy'den ne kadar korktuklarını bir örnekle anlatmış.

Charles Hivkin, Sarkozy'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisi sırasında Kırmızı-Beyaz renklere bürünmüş Eyfel Kulesi'ni görmesinden kaçınmak için, Fransa Cumhurbaşkanı'nın uçağının yönünün değiştirildiğinin bildirildiğini yazmış.

Guardian, Paris'in Sosyalist belediye başkanı Bertrand Delanoe'nin, Erdoğan'ın ziyareti şerefine Eyfel Kulesi'ni kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlattığını hatrlatıyor okurlarına. Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine şiddetle karşı olduğunu da ekliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 'hassas ve otoriter' bir lider olarak yansıtıldığı kriptoyla ilgili haber bugün Independent gazetesinin internet sitesinde de yer alıyor.