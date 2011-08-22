Türkiye voleybolda ilk kez dünya şampiyonu!

T24

50'şer altın ödül

Kılıç: Kızlarımızı altına boğacağız

Karabıyık: Çok mutluyum

Damla: Arkadaşlarımla gurur duyuyorum

'Sözün bittiği yerdeyiz'

Yıldız Milli Takım, TVF Başkent Salonu’nda yapılan final maçında baştan sona üstün bir performans sergileyerek, Dünyanın en iyi takımları arasında yer alan Çin’e adeta göz açtırmadı.Tüm oyuncuların iyi oynadığı Türk Milli Takımı’nda Kübra Akman performansıyla göz doldururken, Çin Milli Takımı’nın solak smaçörü Peiyi Liu, Yıldız kızları zorlayan en önemli oyuncu oldu.Türkiye, 2007 yılında Meksika’da yapılan Dünya Yıldız Kızlar Şampiyonası finalinde Çin’e karşı 3-1 kaybederek Dünya ikincisi olduğu maçın rövanşını set kayıpsız aldı.Bu arada karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ile birlikte protokol tribününden takip etti.TVF Başkent Salonu’nun tamamını dolduran seyirciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla maç boyunca Türk Milli Takımı’nı coşkulu bir şekilde desteklediler. Voleybolseverler, TVF Bandosunun çaldığı hareketli parçalara eşlik ederek, takımlarını bir an bile yalnız bırakmadılar.Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yıldız Milli Takımı oyuncularının bu başarısı karşılıksız kalmayacak.Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada, Dünya şampiyonu olan Yıldız Kız Milli Takımı oyuncularına 25'i bakanlık, 25'i ise başbakanlık tarafından olmak üzere toplam 50'şer cumhuriyet altını verileceğini açıkladı.Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık da, “Sizin milli takım oyuncularına sürpriz ödülleriniz olacak mı?” sorusuna, “Elbette olacak” dedi. Karabıyık, ödülün ne olacağı konusunda bilgi vermedi.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ise, kızlara, ailelerine ve onları yetiştiren antrenörlere teşekkür ederek çok mutlu olduğunu söyledi.Şampiyonlukta payı büyük olan kaptan Damla Çakıroğlu, başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ettiğini ve takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade etti. Damla'nın babası ve aynı zamanda Türk Telekom Basketbol Takımı Eski Antrenörü Merih Çakıroğlu ise, iki yıldır kızının Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını ve sonunda başarıyı hakettiğini dile getirdi.Türkiye Yıldız Kız Voleybol Mill Takımı Şahin Çatma, "Dünya Şampiyonu olmak istiloryuk. Grupta Çin'e yenilmiştik. Bu sefer Çin'i yeneceğimizi biliyorduk. Sözün bittiği yerdeyiz. Çok güçlü bir takımız. Voleybol federasyonu çok iyi işler yapıyor. Biz bir simgeyiz. Bundan sonra da madalyalar devam edecek" dedi.