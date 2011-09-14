-Türkiye Voleybol Şampiyonası'na veda etti VİYANA (A.A) - 14.09.2011 - Türkiye Milli Voleybol Takımı, 2011 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Fransa'ya 3-1 yenildi ve çeyrek final şansını kaybetti. Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren Fransa'nın üstünlüğü ile başladı. İlk sette 6 sayı farkla 8-2 geriye düşen Türkiye, teknik molanın ardından durumu 16-10'a getirdi, ancak 25-19 yenilmekten kurtulamadı. İkinci sete sayıyla başlayan milliler, ilk teknik molaya bir sayı farkla 8-7 önde girdi. Ancak, Fransa 16-14, ardından 21-18 ile öne geçmeyi başardı. Türkiye, art arda yaptığı servis hatalarıyla bu seti 25-23 kaybetti ve 2-0 yenik duruma düştü. Üçüncü sete toparlanmış olarak çıkan milliler, bu kez ilk teknik molaya 16-14 önde girdi. Türkiye, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve 25-19 ile setlerde durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü setin sonlarına doğru 21-19 geriye düşen Türkiye, 25-21 kaybettiği setin ardından rakibine 3-1 yenildi ve çeyrek finale yükselme şansını kaçırdı. Maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan takım kaptanı Sinan Cem Tanık, Fransa'nın çok güçlü bir takım olduğunu ve ''Fransa'yı örnek bir takım olarak gördüklerini'' belirterek, ''Maçı almak için büyük çaba harcadık ancak, ikinci ve dördüncü setlerde yaptığımız hatalar yüzünden kaybettik'' dedi. Fransa, iki yıl önce İzmir'de yapılan Avrupa şampiyonasında ikinci olmuştu. Çeyrek final vizesi alamayan Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'nın yarın Türkiye'ye dönmek üzere Viyana'dan ayrılması bekleniyor.