Türkiye Voleybol Federasyonu hakem semineri başladı

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Voleybol Federasyonu\'nun (TVF) düzenlediği 2017-2018 voleybol sezonu önce düzenlenen hakem, gözlemci gelişim ve bilgilendirme semineri başladı.

Antalya\'nın Manavgat İlçesi Titreyengöl turizm bölgesindeki River Like Side Otel\'deki seminere, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener, TVF MHGK Genel Sekreteri Eyüp Bostancı, TVF MHGK üyeleri, Voleybol Hakem ve Gözlemcileri Federasyonu Başkanı Çetin Akbulut ve TVF Antalya İl Temsilcisi Kenan Gürkan katıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, hakem ve gözlemcilerin voleybolun vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Yeni sezon için hakem kıyafetlerini federasyon olarak yeniden tasarlattıklarını aktaran Başkan Üstündağ, “Ulusal ve uluslararası voleybol hakemlerimizin kıyafetleri federasyonumuz tarafından temin edilecek. Yönetim kurulumuzun, Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) ile belirlediği yeni kıyafetlerin beğenileceğini umuyoruz. Öte yandan diğer ekonomik durumlarla ilgili olarak da imkanlarımız dahilinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Sizler camiamızın adalet ve hakkaniyetini temsil ediyorsunuz, lütfen adalet ve hakkaniyetten şaşmayın\" dedi.

Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu Başkanı Çetin Akbulut da 2017 itibariyle federasyonun 10 üye dernekten oluştuğunu ve beş yeni derneğin daha kurulum aşamasında olduğunu belirterek, \"Bu derneklerimizin de katılımıyla en kısa zamanda, hedeflediğimiz konfederasyon yapılaşmasının ilk adımını atmış olacağız. Bu nedenle heyecanlıyız. 2017-2018 voleybol sezonunun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

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