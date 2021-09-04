Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Ülkemizin bizi konuşmasını ve bu çocuklarla gurur duymasını sağladıysak ne mutlu bu takıma ve bize

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Üstündağ, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hollanda ile yapılan ve ay-yıldızlı ekibin 3-0 kazandığı üçüncülük müsabakasının ardından açıklamalar yaptı.

A Milli Takım'ın elde ettiği başarıyla Türk halkını mutlu ettiğini belirten Üstündağ, "Ülkemizin bizi konuşmasını ve bu çocuklarla gurur duymasını sağladıysak ne mutlu bu takıma ve bize. Federasyon olarak elimizden gelen gayreti gösterdik." diye konuştu.

Millilerin, son 4 ayda FIVB Uluslar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini hatırlatan TVF Başkanı, "Geldiğimiz noktada inanılmaz bir başarı elde ettik, sonuç aldık. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız 9 maçın 8'ini kazandık. Gönül isterdi ki final oynayalım, altın madalya alalım ama 4 aydır bu takım mücadele ediyor. Bu takımın hakkını vermek lazım. Bu çocuklar yaklaşık 4 aydır nefes almadı. Milli takımımızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlarda bu yıl için milli takım maratonunu tamamladıklarını aktaran Üstündağ, "Türkiye büyük ülke, büyük devlet, büyük organizasyonlar alıyor. Aralık ayında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı Ankara'da düzenleyeceğiz. İki kulüple katılacağız. Önümüzdeki sezon Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. İnşallah yeniden ülkemizi sevindiririz." şeklinde görüş belirtti.

Sırbistan Büyükelçisi Hami Aksoy'a teşekkür eden Üstündağ, "Büyükelçimiz Hami Bey ve ailesi bizi bir dakika yalnız bırakmadı. Dışişleri Bakanlığı yurt dışında tüm kafileleri mükemmel ağırlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Karşılaşmayla ilgili açıklamada bulunan Sırbistan Büyükelçisi Hami Aksoy ise "Milli takımımız bize büyük bir mutluluk yaşattı. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu madalyayı sonuna kadar hak ettiler. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.