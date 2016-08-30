Türkiye vize takviminde ısrarlı



Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Schengen Bölgesi'nde Türk vatandaşlarına uygulanan vize yükümlülüğünün en geç ekim ayına kadar kaldırılması beklentisi içinde olduğunu söyledi. Mülteci anlaşmasına atıfta bulunan Çavuşoğlu, AB yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece, Türkiye'nin yasa dışı göçü tek başına durduramayacağını belirtti.

Türkiye ile AB arasında mart ayında varılan mutabakat kapsamında, Türkiye'nin Ege'deki Yunan adalarına yasa dışı geçen sığınmacıları geri kabul etmesi karşılığında, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize yükümlülüğünün kaldırılabileceği sinyali verilmişti. Geri alınan her bir sığınmacı karşılığında, AB'nin Türkiye'den legal yollardan bir Suriyeliyi kabul etmesi üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Türkiye bir süre önce vize serbestisinin ekim ayının sonuna kadar sağlanmaması durumunda, mülteci anlaşmasının feshedilebileceği yönünde gözdağı vermişti.

Ancak vize muafiyeti, taraflar arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Türkiye'nin henüz vizenin kaldırılması için şart koşulan 72 kriteri yerine getirmediğini ifade eden yetkililer, ekime kadar vize muafiyetinin sağlanmasına soğuk yaklaşıyor.

"Anlaşma vize serbestisinden ayrı değerlendirilmeli"

AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Almanya'da yayımlanan Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Mülteci anlaşmasını vize serbestisinden ayrı değerlendirmek gerekir" dedi. Hahn, 'Avrupalıların kendisini köşeye sıkışmış gibi görmemesi ve bu nedenle şu anda mevcut olmayan koşulları yaratmaması gerektiğini' söyledi. Türkiye'nin de anlaşmadan en az Avrupa kadar faydalandığını belirten Hahn, Türkiye'ye 2,7 milyon mültecinin giderlerinin karşılanması için AB kaynaklarından sağlanan desteği hatırlattı. Hahn, Türkiye'nin 'bundan kesinlikle vazgeçmek istemeyeceğini' dile getirdi.

Hahn, Avusturya Başbakanı Christian Kern'in gündeme getirdiği Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin durdurulması önerisine ise karşı çıktı. 27 AB üyesi ülkesi ile kendisinin, Ankara istediği sürece Türkiye ile müzakerelerin yürütülmesi konusunda hemfikir olduğunu belirten Hahn, Türkiye'nin 2023'te üyelik hedefine ilişkin olarak ise "Bugünün penceresinden bakılınca: Hayır" dedi.