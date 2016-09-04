"Türkiye vize konusunda AB'ye iki ay daha süre tanıyacak"

Welt am Sonntag gazetesi Türk hükümetinden yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'ne taviz vermeye hazır olduğunu savundu. Gazete, Türk hükümetinin şimdiye dek dile getirdiği, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ekim sonuna dek vize serbestisi tanınması talebinde ısrar etmeyecek. Haberde, “vize serbestisinin Kasım ya da Aralık ayına sarkmasının Türk hükümeti açısından bir sorun teşkil etmeyeceği” bilgisine yer verildi. Ancak Türk hükümetinin vize serbestisinin mutlaka bu yılın sonuna dek tanınmak zorunda olduğunun altını çizdiği vurgulandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB yetkililerine, ekim sonuna dek Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınmaması halinde, Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının feshedileceğini vurgulamıştı.

AB'nin de vize serbestisi konusunda Türkiye'ye karşı uzlaşmacı bir tavır içine gireceği belirtildi. Welt am Sonntag aynı haberinde Brüksel'deki yetkililerden aldığı bilgilere dayanarak, vize serbestisi konusunda sorun teşkil eden Terörle Mücadele Yasaları'nda reformlar konusunda Türk hükümeti ile yakınlaşma sağlandığını yazdı. Ancak gazete bu konuda ayrıntıya yer vermedi.

AB ile Türkiye arasında sağlanan mülteci anlaşması, Türkiye'nin yasadışı yollardan Yunanistan'a giden sığınmacıları almasını, bunun karşılığında AB'nin Türkiye'den mülteci almasını, AB'nin Türkiye'ye mültecilerle ilgili projeler için mali yardım yapmasını ve Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi için vize serbestisi tanınmasını öngörüyor. Türkiye'nin vize serbestisi için AB'nin kendisinden talep ettiği 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Henüz yerine getirilmeyen kriterden en tartışmalı olanı Terörle Mücadele Yasaları'nda reforma gidilmesi. Türk hükümeti buna karşı çıkıyor. Avrupa Parlamentosu, Türkiye beş kriterin tamamını yerine getirdikten sonra vize serbestisi konusunu gündemine alacağını açıklamıştı.