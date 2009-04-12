Türkiye vergi rekortmeni Rahmi Koç

Aydın Doğan’ın, vergi uzmanlarına göre çok haksız bulunan bir şekilde vergi kaçakçılığı ile suçlandığı bir süreçte, Türkiye sıralamasının açıklanma şekli ilginç oldu. İstanbul vergi rekortmen listesi 15 Nisan’da beklenirken Anadolu Ajansı Rahmi Koç’un Türkiye vergi rekortmeni olduğunu ilan etti.



Ajans, Aydın Doğan’ın ise 13 milyon liraya yakın gelir vergisi ile İstanbul’da ilk sırada yer aldığının öğrenildiğini duyurdu. Doğan, Türkiye sıralamasında Koç’un ardından ikinci oldu. Türkiye listesinde Hüsnü Özyeğin üçüncü, Semahat Sevim Arsel de dördüncü sırada yer aldı



Bu yılın Türkiye vergi rekortmenleri, oldukça ilginç bir şekilde henüz resmi olarak İstanbul vergi rekortmenleri ilan edilmemişken belli oldu. Anadolu Ajansı, Ankara vergi rekortmeni Rahmi Koç’un aynı zamanda Türkiye vergi rekortmeni olduğunu da duyurdu.



Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 27 Mart’ta sona eren gelir vergisi genel beyan döneminde 2008 yılı için 51 milyon 484 bin 113,3 lira gelir bildiriminde bulundu. Temettü şeklindeki menkul sermaye iratlarından oluşan bu gelir için Koç’a 18 milyon 14 bin 87,6 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.



İstanbul rekortmeni Doğan



Sözkonusu vergiyle başkentin vergi rekortmenleri listesinin başında yer alan Rahmi Koç, diğer illerdeki gelir beyanları ve vergi tahakkukları sonrasında Türkiye’nin de en fazla gelir vergisi ödeyecek ismi oldu.



Anadolu Ajansı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15 Nisan Çarşamba günü kamuoyuna açıklayacağı İstanbul vergi rekortmenleri listesinin ilk sırasında ise Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan’ın bulunduğunun öğrenildiğini duyurdu. Doğan’ın 36 milyon lira dolayında gelir beyanında bulunduğu ve kendisine 13 milyon liraya yakın gelir vergisi tahakkuk ettirildiği AA tarafından açıklandı. Geçen yıl 10 milyon 454 bin liralık vergiyle İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin de gelir vergisi rekortmeni olan Aydın Doğan’ın bu yıl Türkiye sıralamasında Rahmi Koç’u takip ettiği ifade ediliyor. Bu yıl Türkiye rekortmenleri listesinin 3. sırasında ise geçen yıl 10 milyon 67 bin liralık gelir vergisi ile Türkiye 2’ncisi olan Hüsnü Özyeğin bulunuyor.



Geçen yıl 7 milyon 235 bin lira gelir vergisiyle Türkiye 4’üncüsü olan Semahat Sevim Arsel, bu yıl da sıralamadaki yerini korudu. Gelir vergisinde Türkiye rekortmenleri listesinde ilk 10 sırada yer alan 10 isimden Rahmi Koç dışındakilerin İstanbul vergi mükellefi olduğu belirtildi.



Doğan 1994 yılından beri hep rekortmen



DOĞAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, 1994 yılından bu yana yani tam 15 yıldır İstanbul ve Türkiye rekortmenleri arasında ilk sıralardaki yerini koruyor. 2003-2008 yılları arasında Doğan Grubu devlete milyarlarca dolar öderken, Aydın Doğan da 86 milyon TL, cari kurla 90 milyon doların üzerinde gelir vergisi ödedi. 1994-2007 yılları arasında Aydın Doğan, Türkiye birinciliği ve ikinciliği koltuğuna tam 13 defa oturdu. Ödediği gelir vergisiyle 6 defa Türkiye birincisi, 7 defa Türkiye ikincisi oldu. Aydın Doğan, bu yılla birlikte 11 defa İstanbul vergi rekortmeni olurken, 2 defa da İstanbul’da ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde bir defa Türkiye beşincisi, bir defa da İstanbul 5’incisi olarak listelere girdi.



Aydın Doğan 11’inci kez İstanbul vergi şampiyonu



Yıllar…..Ödediği....Türkiye.…İstanbul

1994………206……….1………. 1



1995………222……... 2………. 1



1996……… 538……… 1……… 1



1997……. 1.590……… 2……… 2



1998……. 4.585……… 1……… 1



1999……. 2.380……… 5……… 5



2001……. 3.553……… 1……… 1



2002……. 4.217……… 2……… 1



2003……. 9.003……… 2……… 1



2004…… 14.609……... 2……… 1



2005…… 10.321……... 1……… 1



2006…… 10.929……… 2……… 2



2007…… 10.454……… 1………. 1



2008*…… 13.000……... 2……… 1



(Bin TL)

