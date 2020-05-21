Türkiye ve Yunanistan, Koronavirüs darbesi alan turizm için ortak kampanya düzenleyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme sürecinin adımlarının atılmasının ardından turizmde en çok ziyaretçi gönderen ülkelerle temasları sıklaştırmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis ile yaptığı görüşmede, Ege Denizi’nin güvenli bir destinasyon olarak öne çıkarılması değerlendirilerek ortak bir tanıtım kampanyası yapılması için söz kesildi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, yakın gelecekte ve orta vadede insanların çok uzun mesafeli destinasyonları tercih etmeyeceklerinden hareketle, özellikle Avrupalı turistlerin bu süreçteki psikolojik etkiyle daha yakın destinasyonlara yöneleceklerinin belirtildiği görüşmede, Ege Denizi’nin güvenli bir destinasyon olarak öne çıkarılabileceği vurgulandı.

İki ülkede de vaka sayılarının hızla düzeldiğinin ve haziran ayı içerisinde kara, deniz ve hava hudut kapılarının açılabileceğinin altının çizildiği görüşmede, her iki bakan da Ege Denizi için ortak bir tanıtım kampanyasının yapılabileceğini dile getirdi.