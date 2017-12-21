Türkiye ve Yemen'in sunduğu Kudüs tasarısı, BM'de ezici bir çoğunlukla kabul edildi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 21 Aralık (DHA)-ABD Başkanı Donald Trump\'ın, \'ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığı ve ABD Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyacağı\', ABD\'yi arkasına alan İsrail\'in de buna karşı çıkabilecek uluslararası topluma tehdit savuran açıklamalarının ardından Türkiye ile Yemen\'in sunduğu \'Kudüs\' tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nun olağanüstü toplantısında kabul edildi. İsrail\'in başkentinin Kudüs olduğunu yadsıyan tasarıya 128 ülke \'evet\', 9 ülke \'hayır\' oyu verdi, 35 ülke ise \'çekimser\' oy kullandı. Genel Kurul\'da ezici bir çoğunlukla kabul edilen kararın, BM Güvenlik Konseyi kararları gibi bağlayıcı bir niteliği bulunmuyor.