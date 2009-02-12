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Türkiye ve Ukrayna, Kırım için savaşacak

Eski Sovyet istihbarat görevlisi İgor Berkut, 10-12 yıl içinde Ukrayna ve Türkiye arasında savaş çıkacağını iddia etti.

12 Şubat 2009 02:00

Ukrayna’da bazı milliyetçi kesimlerin 'Türkiye ve Ukrayna'nın Kırım için savaşacağı' iddialarına yenisi eklendi. Eski Sovyet istihbarat görevlisi İgor Berkut, 10-12 yıl içinde Ukrayna ve Türkiye arasında savaş çıkmasının kaçınılmaz olduğunu iddia etti.

Rus Rosbalt ajansının bildirdiğine göre, eski Sovyet ajanı, Büyük Ukrayna Partisi lideri İgor Berkut, Ukrayna'da kısa vadedeki olası senaryoları anlattığı `Kardeş' (Brat) adlı kitabını tanıttığı basın toplantısında, “Ukrayna'nın Kırım üzerinde hak iddia eden Türkiye ile savaşmasının kaçınılmaz olduğunu” öne sürdü. “Türkiye'nin Kırım'ı yeniden topraklarına katmak istediğini” iddia eden Berkut, “İki ülke 10-12 yıl içinde savaşa tutuşacak. Hem Türkler, hem Ruslar, hem de Avrupalılar bunu biliyor, Ukraynalılar da anlayacaklar. Ukrayna'nın güçsüz düşmesi halinde, Türkiye'nin Kırım'ı ilhak etmesi kaçınılmaz” diye konuştu.

Ukraynalı siyasetçi, 2017 yılına gelindiğinde Müslümanlar'ın Kırım nüfusunun 3'te 1'ini oluşturacağını öne sürerken, şöyle dedi:

“Rusya'yı Çeçenistan konusunda suçlarken, birkaç yıl içinde Kırım'da bizi ikinci bir Çeçenistan'ın beklediğini düşünmemiz gerekiyordu. Türkiye, daima, Kırım'ı Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak görmeye devam edecek.”

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