Türkiye ve Suriye arasında 50 anlaşma

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Ekonomik ilişkiler ön planda

Türkiye-Suriye arası Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Başbakanı Naci Itri'nin başkanlığında toplandı.İki ülke arasında toplantı sonrasında imzalanan anlaşmalar kapsamında Dicle'den Suriye'nin ihtiyacına yönelik su çekilmesi ve Asi nehri üzerine dostluk barajı kurulması öngörülüyor.Ayrıca güvenlilk, serbest ticaret anlaşmasının genişletirilmesi ve sınır kapılarının ortak kullanılmasını içeren konularda da mutabakata varıldı.Özellikle Türkiye'nin Suriye İsrail arasındaki dolayla müzakereci rolü ve Başbakan Erdoğan'ın Gazze saldırısı sırasındaki duruşu Suriye'de Erdoğan ve Türkiye'ye karşı önemli bir güven duyulmasının nedeni.Türkiye, Ortadoğu'da etkin bir rol oynamak istiyor. Suriye, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılım politikasında anahtar ülke konumunda.Ankara yönetimi, Suriye ile gerçekleştirdiği projeleri diğer Ortadoğu ülkelerini kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısının Suriye olduğunu belirterek, Ortadoğu'daki ilişkilerin diğer ülkeleri kapsayacak şekilde genişleyeceğini söyledi.Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Şam'a ziyaretinden etkilendiğini söyleyen Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da Lübnan'a ziyaret etmesi çağrısında bulundu.Suriye, Lübnan'dan 2005 yılından çekildikten sonra Esad bölgeyi hiç ziyaret etmedi. Esad, Lübnan'ı ziyaret edeceğini söylerek, zamanın iyi ayarlanması gerektiğini dile getirdi.Erdoğan, konuşmasında Ankara'nın eksen kayması tartışmalarına değinerek, Türkiye doğuyla ilişkiler kurarak eksen değiştirmediğini varolan ilişkileri normalleştirdiğini söyledi.Türkiye ve Suriye arasında çok alanda anlaşma imzalanmasına karşın, özellikle ekonomik ilişkilerin ağırlığı dikkat çekiyor.Özellikle uluslararası toplum tarafından ekonomik kısıtlamalarla karşı kalan Şam yönetimi için ülkeye sıcak para girişi ve teknolojik destek büyük önem taşıyor. Türk işadamları ise serbest piyasa ekonomisine yeni yeni geçmekte olan Suriye pazarında yer almak istiyorlar.Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamı müteahhitlik, danışmanlık gibi hizmet sektörünü de kapsayacak biçimde genişletildi. Uzun süredir gündemde olan Halep'e lojistik merkez kurulmasına ilişkin anlaşması da imzalandı.Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta Türk Arap Forumu için Şam'a yaptığı ziyarette Türkiye'nin Ortadoğuyla ekonomik entegrasyonu hedeflediğini söylemişti. Başbakan'da konuşmasında malların ve insanların serbest dolaşımına vurgu yaptı.Ama ilişkilerin geleceği açısından ekonomik ilişkilerin diğer alanlara da aynı şekilde yayılıp yayılamayacağı şu an için belirsiz.Teknik düzeydeki anlaşmaların başarısı da bundan sonraki adımlara bağlı. Fakat Türkiye'nin Ortadoğu politikası açısından diğer önemli nokta ise İsrail'in durumu.Başbakan konuşmasında Arap ülkeleriyle ilişkinin önemini vurgularken, İsrail adına hiç değinmedi.İsrail konusu sadece Esad ve Erdoğan'ın basın toplantısında gündeme gelirken, iki lider İsrail'i bölgede barış istememekle suçladı.Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin geleceği ve Türkiye'nin Ortadoğu politikasında İsrail'in durumu belirsizliğini koruyor.