Türkiye ve Rusya'dan sonra Japonya da sele teslim: 24 ölü, 5000 kayıp

Japonya'nın güneybatısında hafta ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle 24 kişinin öldüğü ve 5 binden fazla kişiye ulaşılamadığı bildirildi.

Televizyonlar, Yame bölgesindeki dağlık alanda yaşayanlara askeri helikopterlerle gıda, su ve ilaç yardımı yapıldığını, yaşlıların ve hastaların helikopterlerle hastanelere götürüldüğünü duyurdu.



5500 kişi mahsur kaldı



Yetkililer, Yame'nin bazı kasabalarına ulaşımın sağlanamadığını, dün akşamdan bu yana 5500 kişinin mahsur kaldığını belirtti.



24 kişi hayatını kaybetti



Seller ve toprak kaymalarında 24 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin kaybolduğu açıklandı.