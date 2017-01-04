Türkiye ve Rusya Suriye'de anlaşmayı ihlal eden taraflara yaptırım uygulayacak

Suriye'deki ateşkes anlaşmasını ihlal edenlere Türkiye ve Rusya yaptırımlarda bulunabilecek.

Suriye’de muhalifler, Esad rejimini ateşkesi ihlalle suçlayarak Kazakistan’ın başkenti Astana’da planlanan yeni müzakere turunun ön hazırlık toplantılarına katılmayı askıya alırken, Türkiye ile Rusya’nın ateşkes ve çözüm için oluşturduğu garantörlüğün şekli belli olmaya başladı. Buna göre Türkiye ve Rusya ateşkesi gözlemek için Suriye’de kontrol noktaları kuracak. Ortak mekanizma, ateşkesi ihlal eden tarafa yaptırım uygulayacak.

Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un haberine göre, ateşkesin temel prensiplerinin yer aldığı beş maddelik anlaşma metnine ek olarak taraflar, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak ortak komisyona, ayrıca Astana’da başlayacak siyasi görüşmelere ilişkin iki anlaşmaya da imza koydu.

İhlalleri kayıt altına almak ve ateşkes rejimine uyumun sağlanması için Türkiye ve Rusya, fiili irtibat hattı çevresinde yerleşim bölgelerinde kontrol noktaları oluşturacaklar.

Kontrol noktaları

Komisyon, ateşkesi ihlal eden taraftan ihlali durdurmasını talep edecek, etkilenen tarafın popülasyonu ve altyapısında meydana gelen zararın telafi edilmesi için tedbirler alacak. Bu talebe uyulmazsa, garantörler ihlal eden tarafa yaptırım önlemleri uygulayabilecek. Hürriyet’e bilgi veren Türk yetkililer, Suriye içinde kontrol noktalarının şu anda uygulamaya geçmediğini söyledi. Ancak ateşkesi izlemek üzere Ankara ve Moskova’da iki merkez kuruldu.

Bu merkezler üzerinden karşılıklı iletişim sağlandığını belirten yetkili, Rusya ve Türkiye’nin kendi kaynaklarından gelen bilgileri değerlendirdiğini söyledi. “Herkesin kendi kaynakları var. Sahadan gelen bilgiler bu merkezlerde işleniyor” dedi. BM’nin de katılımıyla rejim ile muhalifler arasında yapılacak görüşmelerin 23 Ocak’ta Astana’da başlaması planlanıyor.