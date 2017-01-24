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Dünya

Türkiye ve Rusya El Bab'daki IŞİD hedeflerine ortak operasyon düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki operasyonlara ilişkin açıklama yaptı

24 Ocak 2017 00:46

Rus ve Türk hava kuvvetlerinin El Bab’daki IŞİD hedeflerine ortak operasyon gerçekleştirdiği iddia edildi. Operasyonun 21 Ocak’ta yapıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin 21 Ocak'ta Suriye'de IŞİD hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta 4 Türk ve 3 Rus savaş uçağının katıldığı ortak hava operasyonunda, Suriye'nin El Bab bölgesindeki 22 DEAŞ hedefinin vurulduğu belirtildi.

 

Rusya ve koalisyondan da ortak operasyon

 

Öte yandan Rusya ve ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçakların 22 Ocak'ta ortak hava operasyonu düzenlediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, 22 Ocak'ta ABD'nin direk hat üzerinden koordinatlarını ilettiği El Bab bölgesindeki DAEŞ hedeflerine Rusya ve koalisyon uçaklarınca ortak operasyon düzenlendiği ifade edildi.

 

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