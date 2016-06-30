Türkiye ve Rusya arasında yeni dönem



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Moskova, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı. Yakında Rus turistlerin Türkiye'ye yeniden gelmesi ve Türkiye'den mal ithalatına yeniden başlanması bekleniyor.

Putin, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını televizyondan canlı yayınlanan hükümet toplantısında kamuoyuna da duyurdu. Putin, Rusya'nın Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin normalleştirileceğini vurguladı.

Rus hükümet kaynakları, doğal gaz boru hattı projesi TurkStream'le ilgili müzakerelerin de yeniden başlayabileceği mesajını veriyor. İki ülke arasındaki en önemli ekonomik projelerden biri olan TurkStream'le Rus doğal gazının Türkiye üzerinden güney Avrupa ülkelerine taşınmasını hedefliyor.

"Yüz yüze görüşme olacak"

Diplomatik ilişkilerde de ilerleme sağlanması amaçlanıyor. Türk tarafından yapılan açıklamalara göre eylül ayı başında Çin'deki G20 Zirvesi'nde Putin ve Erdoğan yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Ancak Moskova'dan söz konusu görüşmeye ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

AB'nin yaptırımları uzatıldı

AB ile ilişkilerinde ise yakın zamanda normalleşme görünmeyen Moskova, AB ülkelerine uyguladığı yaptırımları uzatma kararı aldı. Putin, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığı çarşamba günü AB'den gıda maddeleri ithalatına yeniden kısıtlama getiren kararnameye imza attı.

Yeni kararname ile birlikte 2017 yılının sonuna kadar AB ülkelerinden süt ürünleri ve et gibi hiçbir gıda maddesi satın alınamayacak. Rusya, Ağustos 2014'te Ukrayna krizi sırasında AB ülkelerine yaptırım uygluanması kararı almıştı.