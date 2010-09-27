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TÜRKİYE VE MISIR DOSTLUK TATBİKATI YAPACAK ANKARA (A.A)

27 Eylül 2010 21:02

-TÜRKİYE VE MISIR DOSTLUK TATBİKATI YAPACAK ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Dostluk Denizi (Bahr El Muhabbe)- 2010 Türkiye-Mısır İkili Deniz Tatbikatı, 29 Eylülde başlayacak. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Mısır'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikata, Türkiye ve Mısır deniz kuvvetleri unsurları katılacak. Doğu Akdeniz'de 29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek tatbikat ile iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor. Tatbikata Türkiye'den 2 fırkateyn, bir akaryakıt gemisi, bir helikopter ve bir sualtı taarruz görev timi Mısır'dan ise 2 fırkateyn, bir denizaltı, 2 hücumbot, bir yardımcı sınıf gemi, 3 helikopter ve bir sualtı taarruz timi ile hava unsurları katılacak.

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