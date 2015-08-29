Türkiye ve koalisyon uçakları IŞİD'i vurdu



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk savaş uçaklarının Koalisyon'a ait savaş uçaklarıyla birlikte, dün akşamdan itibaren IŞİD hedeflerine karşı ortak hava harekatı başlattığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında IŞİD ile mücadele konusundaki mevcut iş birliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde karar alındığı hatırlatılarak, devam eden hava operasyonlarına katılıma ilişkin teknik nitelikteki belgenin de ABD ile 24 Ağustos 2015 tarihinde imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada "Savaş uçaklarımız, bu çerçevede, Koalisyon'a ait savaş uçaklarıyla birlikte, Suriye'de belirlenen ülkemiz güvenliğine de tehdit oluşturan DEAŞ (IŞİD) hedeflerine karşı dün akşamdan itibaren ortak hava harekatı gerçekleştirmeye başlamıştır. Terör örgütleriyle mücadele, Türkiye bakımından öncelikli bir ulusal güvenlik konusudur. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Türkiye, 2013 yılından bu yana terör örgütleri listesine aldığı DEAŞ'tan kaynaklanan terör tehdidinin bertaraf edilmesine yönelik çabalara aktif desteğini ulusal düzeyde ve Uluslararası Koalisyon bünyesinde kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.